Neues Sky Original „Intergalactic“ startet im Mai

Flucht ins Weltall: Das neue Sky Original „Intergalactic“ steht in den Startlöchern. Im Mai läuft die Sci-Fi-Serie im TV und steht auf Abruf bereit.

In dem neuen Sky Original „Intergalactic“ dreht sich alles um eine junge Polizistin und Weltraum-Pilotin. Diese wird Opfer eines Komplotts und wegen Verrats verbannt. Und nun steht der Ausstrahlungstermin der Sci-Fi-Serie fest: Ab dem 6. Mai läuft die Sci-Fi-Serie immer donnerstags auf Sky Atlantic.

Mafia im Weltall

Ash Harper (Savannah Steyn), eine furchtlose, junge Polizistin und galaktischen Pilotin wird in eine entfernte Gefängniskolonie verbannt. Denn zuvor wurde sie fälschlicherweise wegen Verrats verurteilt. Doch auf dem Weg dorthin inszenieren Ashs Mitgefangene eine Meuterei und übernehmen die Kontrolle über ihr Gefangenentransportschiff.

Nach dem Tod der Besatzung will die Mafia-Anführerin Tula Quik (Sharon Duncan-Brewster) mit ihrer Bande die freie Welt – Arcadia – erreichen. Doch Ash ist die einzige Pilotin, die sie dorthin bringen kann. Somit ist sie gezwungen, sich ihnen auf der Flucht in eine ferne Galaxie und in eine ungewisse Zukunft anzuschließen.

„Intergalactic“

Das Sky Original soll vor allem starke weibliche Charaktere in einer spannungs- und actionreichen Science-Fiction-Story hervorheben, kündigt der Sender an. Geschrieben wurde die Serie von der preisgekrönten Showrunnerin Julie Gearey („Prisoners‘ Wives“, „Secret Diary of a Call Girl“). In einem Trailer gibt es zudem erste Einblicke in die Serie.

Zum Cast gehören Eleanor Tomlinson, Thomas Turgoose, Natasha O’Keeffe und Oliver Coopersmith. Auch Imogen Daines, Newcomer Diany Samba-Bandza sowie Parminder Nagra und Craig Parkinson sind mit von der Partie.

Ausstrahlungstermine:

Ab 6. Mai läuft die achtteilige Serie „Intergalactic“ immer donnerstags um 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic sowie auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf. Für Sky Q Nutzer ist die Science-Fiction-Serie zudem auch in UHD, SDR und HDR verfügbar.