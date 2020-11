Sky Ticket: Die Dezember-Highlights

Anzeige

Über 20 Weihnachtsfilme warten im Dezember bei Sky Ticket. Aber auch andere Filmhits wie „3 Engel für Charlie“ und „Das perfekte Geheimnis“ starten im letzten Monat des Jahres bei dem Streamingdienst.

Er war der größte deutsche Kinohit 2019: „Das perfekte Geheimnis“ mit Elyas M’Barek und Co. Nun kommt die deutsche Version des Films mit den meisten Remakes zu Sky. Weitere Neuheiten sind etwa der Animationsfilm „Trolls World Tour“, „Die fantastische Reise des Dr. Dolittle“ mit Robert Downey Jr., „Ruf der Wildnis“ mit Harrison Ford und die oscarprämierte Romanverfilmung „Little Women“.

Im Dezember darf natürlich die geballte Ladung Weihnachtsstimmung nicht fehlen. Und so nimmt Sky 20 Weihnachtsfilme ins Programm. Mit dabei sind „Tatsächlich … Liebe“, „Der Polarexpress“ und der neue Film „Last Christmas“.

Serientechnisch gibt es Nachschub für die Fantasy-Serie „His Dark Materials“, das Original „Riviera“, die Martial-Arts-Serie „Warrior“ und „S.W.A.T.“. Neu dabei ist eine Neuauflage der Arzt-Serie „Der Doktor und das liebe Vieh“. Und nochmal weihnachtlich: die Comedy „Weihnachten bei den Moodies.

Die Sky Ticket Dezember-Neuheiten im Überblick

Serien, Shows & Dokus

Two Weeks to Live, S1 (4.12.)

Dr. Ts tierische Notaufnahme, S1 (2.12.) – Nat Geo Wild

Showbiz Kids (6.12., Dokumentation)

Die Rückkehr zur Titanic (6.12., Dokumentation) – Nat Geo

Weihnachten bei den Moodys, S1 (7.12.)

Matze Knops Homeoffice: Der Jahresrückblick (7.12.)

Burden of Truth, S2 (7.12.) – Universal TV

Betty, S1 (8.12)

Wynonna Earp, S3 (9.12.) – Syfy

Finding the Way Home (13.12., Dokumentation)

Pristine Seas Project: Zum Schutz der Meere (15.12., Dokumentation) – Nat Geo Wild

Street Outlaws: Memphis, S1 (16.12.) – Discovery

Riviera, S3 (17.12.)

Warrior, S2 (18.12.) jetzt auch auf Deutsch

His Dark Materials, S2 (21.12.)

Das Verschwinden der Susan Cox Powell, S1 (21.12.)

Eine Liga für sich – Buschis Sechserkette (Jahresrückblick am 21.12.)

S.W.A.T., S4.1 (ab 23.12.)

Der Doktor und das liebe Vieh, S1 (24.12.)

Tierische Superhelden, S1 (24.12.) – Spiegel TV Wissen

Kleopatra – Macht, Intrigen, Luxus (26.12., Dokumentation) – Spiegel Geschichte

My Name is Francesco Totti (26.12., Dokumentation)

Die Könige von New York, S1 (28.12.) – Spiegel Geschichte

Industry, S1 (30.12.)

Red Widow, S1 (31.12.) – Fox

Filme

Plus One (2.12.)

Die fantastische Reise des Dr. Dolittle (4.12.)

Der letzte Bulle (5.12.)

A Christmas Carol (9.12.)

3 Engel für Charlie (11.12.)

Hell on the Border (12.12.)

The Lead / Abducted On Air (16.12.)

Ruf der Wildnis (18.12.)

Greed (19.12.)

Little Women (23.12.)

Die Heinzels – Rückkehr der Heinzelmännchen (24.12.)

Das perfekte Geheimnis (25.12.)

Trolls World Tour (26.12.)

Lassie – Eine abenteuerliche Reise (28.12.)

Dark Encounter (30.12.)

Weihnachtsfilme (alle ab 1. Dezember)

Last Christmas (Seit November exklusiv bei Sky)

Der Polarexpress

Tatsächlich… Liebe

Die Geister, die ich rief…

Buddy – Der Weihnachtself

Der Goldene Kompass

Bad Santa

Arthur Weihnachtsmann

Gremlins – Kleine Monster

Wir sind keine Engel

Weiße Weihnachten (1954)

Mein Schatz, unsere Familie und ich

Der Grinch (2000)

Liebe braucht keine Ferien

Heimweh nach St. Louis

Nenn‘ mich einfach Nikolaus

Verrückte Weihnachten

Hilfe, es weihnachtet sehr

Lieber Weihnachtsmann

Black Nativity

Weitere Serien- und Film-Neustarts

Der seltsame Fall des Benjamin Button (1.12.)

Transformers (6.12.)

Bodyguard (7.12.)

Raising Hope, S3-4 (14.12.)

I am Legend (27.12.)