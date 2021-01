Sky Ticket: Neue Filme und Serien im Januar

Anzeige

Im Jahr 2021 soll alles besser werden – und auch Pay-TV-Anbieter Sky möbelt die Auswahl an Filmen und Serien auf, die über Sky Ticket abrufbar sind. Unter anderem kehrt Bryan Cranston in „Your Honor“ zurück auf den TV-Bildschirm.

Das Publikum erinnert sich an Cranston noch bestens aus dem preisgekrönten Drogen-Drama „Breaking Bad“, das in fünf Staffeln die Messlatte für TV-Produktionen dauerhaft höher legen sollte. Mit seinem kongenialen Gegenspieler Giancarlo Esposito („The Mandalorian“) lieferte er sich als krebskranker Chemielehrer Walther White einen Nervenkrieg, den die Serienlandschaft bis heute nicht mehr so gesehen hat.

Und auch in der Miniserie „Your Honor“, die ab dem 18. Januar 2021 für Sky-Kunden abrufbar ist, wird Bryan Cranston wieder in eine alptraumhafte Plotkonstruktion verwickelt: Als Richter sieht er sich mit einem Verbrechen seines Sohnes konfrontiert, bei dem zu allem Überfluss auch noch der Sohn einer Unterweltgröße geschädigt wurde.

Die neuen Sky Ticket Highlights im Januar:

Serien, Shows & Dokumentationen:

A Million Little Things S2 (5.1.) – Fox

Wynonna Earp S4.1. (7.1.) – Syfy

Channel Zero: The Dream Door S4 (7.1.) – TNT Serie

Eine Liga für sich – Buschis Sechserkette S4.2. (11.1.)

Burden of Truth S3 (11.1.) – Universal TV

Verdacht/Mord S1 (17.1.) – 13th Street

Your Honor S1 (18.1.)

Moonbase 8 S1 (19.1.)

Der unglaubliche Dr. Pol S10A (20.1.) – Nat Geo Wild

Bin Laden: Analyse eines Terroristen (21.1., Doku) – Nat Geo

Belushi (24.1., Doku)

Supernatural S15 (24.1.)

Euphoria Sonderepisode 2 (vsl. 25.1.)

A Discovery of Witches S2 (26.1.)

Tal der Könige: Ägyptens verlorene Schätze S2 (24.1.) – Nat Geo

Train-Hopping um die Welt S9 (28.1.) – Spiegel TV Wissen

Schwarzmärkte hautnah mit Mariana van Zeller S1 (28.1) – Nat Geo

Filme:

Die Känguru-Chroniken (1.1.)

64 Minutes – Wettlauf gegen die Zeit (2.1.)

Emma (6.1.)

Der Unsichtbare (8.1.)

Bailey – Ein Hund kehrt zurück (9.1.)

The Beast (13.1.)

Die Hochzeit (15.1.)

Semper Fi (16.1.)

Ordinary Love (20.1.)

The Rhythm Section – Zeit der Rache (22.1.)

Gretel & Hänsel – Ein Märchen neu erzählt (23.1.)

Mutmaßliche Entführung (27.1.)

The Hunt (29.1.)

Narziss und Goldmund (30.1.)

Weitere Serien- und Film-Neustarts:

Kingsman: The Secret Service (3.1.)

Scrubs Staffel 1-9 (4.1.)

Good Bye, Lenin! (5.1.)

Erin Brockovich – Eine wahre Geschichte (17.1.)

Little Miss Sunshine (24.1.)