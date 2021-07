Sky veröffentlicht neuen Trailer zur finalen „Gomorrha“

Anzeige

Sky hat einen neuen Teaser-Trailer zur fünften und finalen Staffel von „Gomorrha – Die Serie“ veröffentlicht. Ab November ist das Sky-Original dann verfügbar.

Was passiert wenn zwei Mafiafamilien in einen blutigen Konflikt geraten? Ein wenig müssen sich die Fans des Sky Originals noch gedulden. Denn die finale Staffel von „Gomorrha – Die Serie“ kommt erst im November zu Sky. Doch jetzt wurde zumindest ein neuer Trailer der Mafiaserie, die auf dem Bestseller von Roberto Saviano basiert, veröffentlicht.

Eine der besten internationalen Serien

Bereits die ersten vier Staffeln von „Gomorrha – Die Serie“ kamen bei Publikum und Kritikern gleichermaßen gut an. Und das sowohl in Italien als auch in den mehr als 190 Ländern, in denen die Serie ausgestrahlt wurde. Zuletzt wurde sie von der „New York Times“ sogar auf Platz fünf der 30 besten internationalen Serien des letzten Jahrzehnts gewählt.

Episoden eins bis fünf sowie die neunte der neuen Staffel wurden von Marco D’Amore inszeniert. Der hatte außerdem bei dem Film „The Immortal“ Regie geführt, welcher als Brücke zwischen der vierten und fünften Staffel zählt. Die Episoden sechs, sieben, acht und zehn wurden hingegen von Claudio Cupellini inszeniert.

Teaser Trailer zur fünften Staffel

Im Teaser sind die Protagonisten der Serie zurück am Set: Salvatore Esposito als Genny Savastano, Arturo Muselli als Enzo Sangue Blu und Ivana Lotito als Azzurra Avitabile, Gennys Frau. Marco D’Amore spielt erneut die Rolle des Ciro Di Marzio, der am Ende der dritten Staffel für tot gehalten wurde.

Der Konflikt zwischen den Levantes und Patrizia hinterließ Neapel in Trümmern und zwang Genny dazu, seinen Traum von Normalität aufzugeben. Nun aber ist ihm die Polizei auf den Fersen und zwingt Genny sich in einem Bunker zu verschanzen, allein ohne seine Familie.

Jetzt ist sein einziger Verbündeter ‚O Maestrale, ein mysteriöser Verbrecherboss. Und auch ein Krieg steht bevor, und die Feinde sind hartnäckig. Doch Genny steht kurz davor, eine Entdeckung zu machen: Ciro Di Marzio ist am Leben.

„Gomorrha“ bei Sky

„Gomorrha – Die Serie“ ist ab November immer 20.15 Uhr in Doppelfolgen bei Sky Atlantic zu sehen. Außerdem ist die komplette Staffel auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf verfügbar.

Gleichzeitig stehen bereits jetzt Staffeln eins bis vier der Serie auf Sky Ticket und bei Sky Q zum Streamen bereit. Zu den Highlights im Juli bei Sky geht’s hier.