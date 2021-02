SWR startet neue Talkshow „Five Souls“ auf Youtube

Anzeige

Tiefgründige Gespräche in freundschaftlicher Runde: Die neue Talkshow des SWR greift wöchentlich relevante Themen aus dem Beziehungskosmos auf.

Wie gesund ist es, mit dem Ex-Partner befreundet zu bleiben? Solchen sowie anderen Beziehungs-Fragen widmet sich ab jetzt jeden Donnerstag die neue SWR-Talkshow „Five Souls“. Die erste Folge „Five Souls: Freundschaft mit dem Ex – easy oder Illusion?“ erscheint diesen Donnerstag, 25. Februar um 17 Uhr bei Youtube und Instagram.

Von da an laden die Gastgeberinnen Hadnet Tesfai, Tasha Kimberly und Thelma Buabeng wöchentlich zwei Gäste ein, um über das zu sprechen, was 30- bis 40-Jährige beschäftigt. Die Atmosphäre der Talkshow soll laut SWR an ein privates Treffen in engstem Freundeskreis erinnern – vertraut und locker mit einer großen Prise Humor. In der ersten Episode sprechen Tasha Kimberly, Hadnet Tesfai und Thelma Buabeng gemeinsam mit den Journalistinnen Anna Dushime und Shila Behjat über das Verhältnis zu Ex-Partnern.

Ein wenig interaktiver wird es allerdings für die Zuschauer via Instagram: Auf dem Instagram-Kanal @five.souls.talk können sich alle zu den Themen äußern und durch Einsenden von Community-Stories Teil des Formats werden.

Die nächste Folge „Five Souls: Dating und Fetisch – Ab wann wird Geschmacksache zum Problem?“ ist außerdem ab 4. März zu sehen. Die Pilotfolge „Five Souls: Schwiegereltern – Fluch oder Segen?“ steht schon auf Youtube zur Verfügung.