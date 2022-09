„The Crown“: Starttermin für Staffel 5 bei Netflix steht

Anzeige

Seit dem Tod von Queen Elizabeth II. verzeichnet „The Crown“ bei Netflix deutlich mehr Abrufe. Nun ist auch klar, wann Staffel 5 der Royal-Dramaserie beim Streamingdienst startet.

Die mit Spannung erwartete fünfte Staffel der Netflix-Serie „The Crown“ startet am 9. November. Dies gab der Streamingriese am Samstag auf Twitter und im Rahmen des virtuellen Netflix-Events „Tudum“ bekannt. Die Britin Imelda Staunton (66) übernimmt darin die Rolle von Queen Elizabeth II. Zuvor hatten Claire Foy und Olivia Colman die Monarchin gespielt.

Jonathan Pryce spielt ihren Mann Prinz Philip. Prinz Charles und Lady Diana werden von Dominic West und Elizabeth Debicki dargestellt. Seit 2016 inszeniert Netflix in seiner preisgekrönten Serie das Leben der britischen Royals. Die beiden ersten Staffeln handelten von den jungen Jahren der Queen zwischen Familienskandalen und politischen Krisen. In der fünften Staffel soll es nun um die frühen 1990er Jahre gehen, in denen sich die Beziehung von Prinz Charles und Lady Diana weiter verschlechterte.

Elizabeth II. war am 8. September im Alter von 96 Jahren gestorben. Nach der Tod der Queen war einem Medienbericht zufolge die Zuschauerzahl der Netflix-Serie „The Crown“ in Großbritannien deutlich angestiegen.

