TV Now mit Gratis-Highlights zum Valentinstag

TV Now präsentiert zum Valentinstag mehrere romantische und erotische Inhalte zum Streamen, einige davon auch im Gratis-Bereich.

Zum Valentinstag am 14. Februar können Fans etwa zum ersten Mal gratis die gesamte erste Staffel von „Verbotene Liebe – Next Generation“ streamen. In dem Reboot der Kultserie treffen altbekannte Darstellerinnen und Darsteller wie Wolfram Grandezka, Miriam Lahnstein und Claudia Hiersche auf neue Stars wie Heinz Hoenig, Stephanie Japp und Frederik Götz.

Ebenfalls im Free-Bereich von TV Now findet man ab dem 14. Februar die ersten fünf Episoden von „Vier Hochzeiten und ein Todesfall“. Die Serie basiert auf dem Oscar-nominierten Kinofilm und vereint Stars wie Nathalie Emmanuel („Game of Thrones“), Nikesh Patel und John Reynolds. Andie MacDowell, die in der 1994 erschienenen Rom-Com die Hauptrolle spielte, übernimmt eine Gastrolle in der Serie. Die übrigen fünf Folgen sind dann im Premium-Bereich von TV Now zu sehen.

Für Abonnenten startet zum Valentinstag außerdem das neue Original „Even Closer – Hautnah„. Die sechsteilige Serie vereint dabei laut Ankündigung fesselnde Tanzperformances, intime Szenen und ästhetische Erotik. Erotik-Expertin Paulita Pappel betreute die Dreharbeiten als Intimacy Coordinator. Die Hauptrollen übernehmen unter anderem Vivien König, Mareike Zwahr und Hans Gurbig. Die ersten drei Folgen erscheinen am 14. Februar, die restlichen dann am 21. Februar.