Viel Horror: Alle Netflix-Neuheiten im Juli

Auch im Juli gibt es natürlich viele neue Inhalte auf Netflix. Highlights sind der Horror-Film „Blood Red Sky“ und die dritte Staffel der Serie „How to Sell Drugs Online (Fast)“.

Ab dem 23. Juli wird der Horror-Thriller „Blood Red Sky“ exklusiv auf Netflix zu sehen sein. Die Protagonistin Nadja, die sich mit ihrem Sohn auf einem Transatlantikflug befindet, leidet unter eines mysteriösen Krankheit und muss eine folgenschwere Entscheidung treffen, als „skrupellose Terroristen“ den Flug kapern. Zusätzlich ist die „Fear Street“-Trilogie nach Autor R.L.Stines versetzt jeweils ab Freitag zu sehen und ab dem 14. Juli auch der Film „A Classic Horror Story“.

Das Serien-Highlight des Monats ist für Netflix die selbstproduzierte dritte Staffel der deutschen Serie „How to Sell Drugs Online (Fast)„, die am 27. Juli startet und in der die beiden Freunde Moritz und Lenny wieder zusammen arbeiten. Auch eine neue Staffel für „Biohackers“, „Noch nie in meinem Leben“ und die spanische Serie „Sky Rojo“ bietet Netflix im Juli an.

Die Neuheiten im Juli auf Netflix: