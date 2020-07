Wacken Worldwide: Online-Festival kostenlos für alle bei MagentaTV

Anzeige

Einmal im Sommer wird es in Schleswig-Holstein richtig laut: Mehr als 75.000 Besucher reisen aus der ganzen Welt zum legendären Wacken Open Air an. Nicht in diesem Jahr.

Wacken World Wide soll die größte Mixed-Reality-Metal-Show aller Zeiten werden. Fans haben die Möglichkeit, dieses einzigartige Erlebnis bei MagentaMusik 360, auf MagentaTV oder im Event-Progamm #Dabei live und kostenlos mitzuerleben.

Bands wie Kreator, Blind Guardian, Heaven Shall Burn, Beyond the Black und In Extremo spielen auf der innovativen Digitalbühne. Neben Live-Shows von Künstlern können sich Fans auf zahlreiche Überraschungen, spannende Hintergrundgeschichten und die besten Auftritte aus 30 Jahren Wacken freuen. Durch eine LED-Rückwand, einen LED-Boden und Fan-Interaktion soll laut Telekom ein authentisches Bühnengefühl für Künstler und Zuschauer entstehen. Mixed-Reality-Studio heißt das dann.

Die Telekom zeigt Wacken World Wide vom 30. Juli bis 1. August live. Auf der ganzen Welt können die Auftritte kostenlos in der App von MagentaMusik 360 und auf der Website angeschaut mitverfolgt werden. Zuschauer in Deutschland haben zusätzlich auch die Möglichkeit, die Übertragung bei MagentaTV und im Programm #DABEI sehen zu können.

Im Nachgang sind die Auftritte in der Mediathek von MagentaMusik 360 und der Megathek von MagentaTV verfügbar.