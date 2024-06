WDR und BBC drehen Comedy-Serie „Ghosts“ für ARD

Reale und geisterhafte Mitbewohner drehen seit dem 22. Mai 2024 die neue Comedy-Serie „Ghosts“– eine deutsche Adaption der erfolgreichen gleichnamigen BBC-Serie. Insgesamt entstehen zunächst sechs 30-minütige Folgen mit einem namhaften Ensemble unter der Regie von Erik Haffner, produziert von BBC Studios Germany im Auftrag des WDR.

Im Mittelpunkt steht das junge Paar Emma (Cristina do Rego) und Felix (Benito Bause), das ein altes Herrenhaus erbt und in ein Hotel verwandeln will. Die Situation eskaliert, als Emma nach einem Unfall plötzlich Geister sehen kann. Diese skurrilen und chaotischen Mitbewohner, darunter Charaktere wie der Neandertaler Urs (Jan van Weyde), der römische Legionär Claudius (Max Giermann), die Gräfin Adelheid (Antje Widdra), die feministische Magd Griet (Meltem Kaptan), der Versicherungsvertreter Joachim (Sebastian Schwarz), die harmoniebedürftige Lehrerin Svenni (Sina Tkotsch) und der liebeshungrige Dichter Friedrich Dorn (Alexander Khuon) stammen aus verschiedenen Epochen und bringen das Leben des Paares ordentlich durcheinander. Die einzigartige Mischung aus Humor und Herz, Fantasie und Realität verspricht geisterhaftes Vergnügen und ein ganz besonderes „Fernseherlebnis“.

„Ghosts“ basiert auf dem gleichnamigen BBC-Erfolgsformat aus Großbritannien produziert von Monumental Television. Die deutsche Serie unter der Regie von Erik Haffner („Pastewka“, „Frau Jordan stellt gleich“, „Die Geschichte der Menschheit“) greift aktuelle Themen wie moderne Lebensentwürfe, Beziehungsprobleme und die eigene Endlichkeit auf. Die Drehbücher wurden von Yves Hensel und Aylin Kockler geschrieben, das Punch-Up übernahm Claudius Pläging. Die Bildgestaltung übernehmen Tom Holzhauser und Anne Lindemann.

„Ghosts“-Original in UK gerade bei BBC One zu Ende gegangen

WDR-Fiction-Chef Alexander Bickel: „Wir freuen uns, mit der deutschen Adaption der erfolgreichen britischen Serie das Portfolio der ARD Mediathek um eine ganz eigene Programmfarbe zu erweitern. ‚Ghosts‘ besticht durch einen speziellen, warmherzigen Humor und begeistert im nächsten Jahr dann hoffentlich auch das Publikum in Deutschland.“ Das britische Original umfasst insgesamt fünf Staffeln, die bis vergangenen Herbst (erst-)ausgestrahlt wurden.

BBC Studios-Produzentin Eva Holtmann: „Mit dem Drehstart von ‚Ghosts‘ beginnt ein neues, spannendes Kapitel für BBC Studios Germany. Für unsere erste in-house produzierte Serie konnten wir ein fantastisches Ensemble gewinnen, das die von unserem Autorenteam Aylin Kockler und Yves Hensel erschaffenen Figuren mit viel Humor und Emotionen füllen wird.“

Die Dreharbeiten laufen noch bis Anfang Juli 2024 in der Umgebung von Köln. „Ghosts“ ist eine Produktion von BBC Studios Germany (Produzentin: Eva Holtmann/ Executive Producer: Nina Sollich) im Auftrag des WDR für die ARD. Verantwortliche Redakteurin ist Anke Hirschel.