Amazon Prime Video in drei neuen Ländern verfügbar

Amazon Prime stellt seine Vorteile drei neuen Ländern zur Verfügung. In Luxemburg, Belgien und in den Niederlanden kann fortan Amazon Prime Video genutzt werden.

In den Niederlanden und in Luxemburg soll es mit dem Prime-Abo möglich sein, Lieferungen innerhalb von einem oder zwei Tagen beziehen zu können. Außerdem erhält man unbegrenzten Zugang zum Streamingangebot von Amazon Prime Video. Darüber hinaus können Kundinnen und Kunden in Belgien, die bisher nur auf der französischen Seite Produkte bestellen konnten, dies nun auch auf Niederländisch tun.

Lou Santini, Director Prime and Delivery Experience Europe, kommentierte, das Unternehmen würde mit einer Reihe von Vorteilen an den Start gehen. Darunter etwa schneller, kostenloser Prime-Versand und Prime-Video ab dem ersten Tag. Mehr Auswahl für schnelle Lieferungen und mehr Filme und Serien seien für die Zukunft geplant.

Eine Mitgliedschaft für Amazon Prime beträgt in den drei Ländern 3,99 Euro im Monat oder als Jahrespaket 49 Euro. Kunden können sich außerdem für ein kostenloses 30-Tage-Probeabo registrieren.