Auch Disney sagt Dezember-Kinostarts ab

Wegen der Coronavirus-Pandemie hat das Disney-Studio den für Dezember geplanten Kinostart der Filme „Free Guy“ und „Tod auf dem Nil“ verschoben.

Die Action-Komödie „Free Guy“ mit Ryan Reynolds sollte am 11. Dezember in die US-Kinos kommen, Kenneth Branaghs Agatha-Christie-Verfilmung kurz nach Weihnachten. Für „Tod auf dem Nil“ ist dies schon der zweite Aufschub von dem ursprünglichen Kinostart im Oktober. Neue Termine seien noch nicht bekannt, berichteten die Branchenblätter «Variety» und «Hollywood Reporter» am Donnerstag.

Hollywood zieht die Notbremse, denn viele Kinos in den USA und in Europa sind wegen der anhaltenden Corona-Pandemie entweder geschlossen oder dürfen nur mit geringer Auslastung öffnen. In den letzten Monaten sind zahlreiche Projekte auf 2021 verlegt worden, darunter der Superhelden-Streifen „Black Widow“ mit Scarlett Johansson und Steven Spielbergs Neuverfilmung des Filmmusicals «West Side Story».

Zu den wenigen Filmen, die noch 2020 anlaufen sollen, gehört „Wonder Woman 1984“. Der Film mit Gal Gadot als Amazonenkämpferin war seit Juni mehrfach verschoben worden, zuletzt auf den 25. Dezember. Branchenexperten rechnen mit einem weiteren Aufschub.