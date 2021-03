Bestätigt: Volkswagen ändert US-Markennamen in Voltswagen

Anzeige

„Mehr als ein Namenswechsel“, so beginnt die Mitteilung der US-amerikanischen Abteilung von Volkswagen. Die Umbenennung in Voltswagen gilt vorerst auch nur dort.

Damit möchte man laut eigenem Bekunden, zukunftsgewandt ein Statement für die E-Mobilität setzen:

„Wir mögen vielleicht unser ‚K‘ gegen ‚T‘ austauschen, aber was wir nicht ändern werden, ist das Marken-Bekenntnis, die besten Autos für Menschen und Fahrer überall zu bauen.“ so Scott Keogh, Präsident und CEO bei (nun) Voltswagen of America. Zuerst gab es Konfusion darüber, ob es sich nicht um einen verfrühten Aprilscherz handeln könnte. Eine erste Version der hier zitierten Mitteilung wurde wieder offline genommen. Darin war die Rede von einem Namenswechsel zu Voltswagen Ende April. Nun heißt es, dass bereits der neue ID.4 unter verändertem Namen dieser Tage auf dem US-Markt an den Start gehen soll. Wenn es dies neben einer offiziellen Pressemitteilung überhaupt noch benötigt, liefert ein offizieller VW-Twitter-Account aus Großbritannien ein weiteres unterstützendes Indiz, über das zuerst „Golem.de“ berichtete. Vielleicht steht also auch auf dem britischen Markt eine Umbenennung an.

Die Änderung hin zu einem zeitgemäßen und vor allem für Englischsprachige verständlichen Namen ist bis auf den für viele Anhänger der Marke unverzeihlichen Bruch mit der Tradition sogar ein Stück weit nachvollziehbar. Von einem Namenswechsel in Deutschland kann derweil nicht ausgegangen werden. Hier wäre sicherlich eine Reaktion anderer Dimension zu erwarten.