DAB+: Diese 28 Radio-Sender starten noch im Juni in Österreich

KommAustria erteilt Zulassungen für 14 österreichweite und für 14 regionale DAB+ Digitalradio-Programme.

Einfach über Antenne zu empfangen, digital-rauschfrei und mit Zusatzinformationen am Radio-Display: DAB+ Digitalradio bietet Mehrwert und wird in Österreich jetzt noch erheblich vielfältiger. Die Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria) erteilt 28 Radioprogrammen Zulassungen, um am 21. Juni 2024 digital auf DAB+ „on air“ zu gehen. Dabei stellt das neue Angebot einen vielfältigen Mix aus gänzlich neuen, aber auch aus etablierten UKW-Programmen dar, die so ihre Reichweite digital-terrestrisch ausbauen. Das DAB+ Gesamtangebot in Österreich steigt damit auf 58 Radioprogramme.

Knapp 60 DAB+ Radio-Sender mittlerweile in Österreich

„Das neue, bundesweite Programmbouquet mit 14 DAB+ Radioprogrammen wird ab dem 21. Juni technisch für 79 Prozent der österreichischen Bevölkerung ganz einfach über Antenne zu empfangen sein“, erklärt Michael Ogris, Vorsitzender der KommAustria. „Zusammen mit dem im Jahr 2019 gestarteten, ersten nationalen DAB+ Radioangebot mit 84 Prozent Bevölkerungsreichweite werden dann 30 Radioprogramme auf nationaler Ebene digital-terrestrisch ausgestrahlt“, so Ogris.

Sieht in DAB+ den Radioweg in die Zukunft: Die österreichische Kommunikationsbehörde © KommAustria

Aber auch regional tut sich mit den neuen Zulassungen einiges. Bisher gab es nur im Großraum Wien ein regionales DAB+ Angebot mit 14 Radioprogrammen. Jetzt kommen fünf weitere regionale DAB+ Versorgungsgebiete mit in Summe 14 Radioangeboten hinzu. Bestehende und neue nationale und regionale Angebote zusammengenommen, werden so ab Ende Juni in Österreich 58 Radioprogramme auf DAB+ senden.

Die regionalen Versorgungsgebiete mit in Summe weiteren 14 Programmen sind Niederösterreich und Nordburgenland (Reichweite ca. 3 Mio. Menschen), Steiermark, Kärnten und Südburgenland (ca. 1,4 Mio.), Salzburg und Oberösterreich (ca. 1,5 Mio.), Tirol (ca. 380.000) und Vorarlberg (ca. 250.000).

„Für die Besitzer:innen der bundesweit mindestens 1,2 Millionen verkauften, DAB+ fähigen Radioempfangsgeräte bedeuten die neuen und bestehenden Angebote eine auch demokratiepolitisch wertvolle Vielfalt, die wir mit den für Österreich verfügbaren UKW-Frequenzen allein nicht darstellen könnten“, sagt Michael Ogris weiter. „Etablierte Programmveranstalter nutzen DAB+, um den Hörer:innen Neues oder Bewährtes digital über Antenne anzubieten, neue Anbieter treten in den Radiomarkt ein und wir sehen Angebote, die es auf dem teureren Verbreitungsweg UKW wahrscheinlich nicht ohne Weiteres gäbe“, so Ogris.

Die 14 neuen Zulassungen für den bundesweiten DAB+ Programmbetrieb erhielten „Beats Radio“ (Klassik Radio GmbH), „Flash 90´s“ (LR Digital Audio GmbH), „Hit Antenne“ (Antenne Salzburg GmbH), „LoungeFM“ (Livetunes Network GmbH), „Nostalgie“ (NRJ Digital Radio GmbH), „Radio Arabella“ (Arabella Digital GmbH), „Radio GÖD“ (Gewerkschaft Öffentlicher Dienst), „Radio Rot Weiss Rot“ (Kronehit Radio BetriebsgmbH), „nonstopnews“ (nonstopnews.at gmbh), „Radio Sol“ (Planet SOL), „Radio VM1“ (Radio Event GmbH), und „Super 80´s“ (Kronehit Radio BetriebsgmbH), „Superfly“ (Superfly Radio GmbH) und „XXXLutz Das Radio“ (XXXL Digital Audio GmbH).

Regional starten in Niederösterreich und dem Nordburgenland „Eurodance X-Press“ (Kronehit Radio BetriebsgmbH), „OÖNow“ (OÖN, Hippocrepis Beteiligungs GmbH) und „Pirate Radio“ (Kronehit Radio BetriebsgmbH).

Jeweils 14 bundesweite und regionale neue Programme

Im Sendegebiet Kärnten, Steiermark und Südburgenland werden die bereits über UKW verbreiteten Programme „Antenne Kärnten“ (Antenne Kärnten Regionalradio GmbH & CO KG), „Antenne Steiermark“ (Antenne Steiermark Regionalradio GmbH & CO KG) und „Radio Soundportal“ (Soundportal Graz GmbH) nun auch digital-terrestrisch auf DAB+ verfügbar. Zusätzlich gehen das bisher ausschließliche Web-Radio „Rock FM“ (G&H Rock FM Medien GmbH) und das neue Angebot „Radio Val Canale“ (Johann Höber) mit DAB+ auf Antennenempfang.

In der Region Salzburg und Oberösterreich nehmen die bisher terrestrisch nur analog über UKW verbreiteten Programme „Life Radio“ (Life Radio GmbH & Co KG) und „Radio U1“ (U1 Tirol Medien GmbH) den digitalen Simulcast-Betrieb über DAB+ auf. Mit dabei ist auch hier „OÖNow“ (OÖN, Hippocrepis Beteiligungs GmbH), das damit in einem zweiten, regionalen DAB+ Verbreitungsgebiet aufscheint.

Auch in der Region Tirol startet mit „Life Radio Tirol“ (Regionalradio Tirol GmbH) ein bisher nur über UKW verbreitetes Programm den digitalen Simulcast. Außerdem wird „Radio U1“ auch hier auf DAB+ verfügbar.

In der Region Vorarlberg geht nun auch die „Antenne Vorarlberg“ (Antenne Vorarlberg GmbH) in den DAB+/UKW-Simultanbetrieb, startet aber mit den Programmen „Party Mix“ und „80er90erMegamix“ auch zwei neue musikalische Sparten-Angebote.

Den technischen Sendebetrieb realisiert in allen neuen Verbreitungsgebieten die Sendernetzbetreiberin ORS comm GmbH & Co KG (ORS), der die Medienbehörde KommAustria die entsprechenden Zulassungen Anfang März 2024 erteilt hatte. DAB+ Digitalradio wurde in Österreich zunächst 2018 in Wien und in weiterer Folge 2019 als bundesweites Angebot auf Grundlage des Digitalisierungskonzepts der Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria) eingeführt, um den digitalen Rundfunk weiterzuentwickeln und bei ausgereizten UKW-Frequenzen den Ausbau von Medien- und Meinungsvielfalt im Radio zu ermöglichen.

