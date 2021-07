Deutschland – Brasilien live im Ersten: Nach der EM ist vor Olympia

Anzeige

Die EM ist gerade vorbei, da steht schon das nächste Sportspektakel an. Noch vor dem offiziellen Beginn der Olympiade gibt es gleich die Finalneuauflage von 2016, Brasilien – Deutschland.

Am 22. Juli um 13.30 Uhr (MEZ) steigt das Spiel der deutschen Olympia-Auswahl gegen das Team aus Braslilien, das Erste überträgt das Spiel live. Die weiteren Gruppenspiele gegen Saudi-Arabien und die Elfenbeinküste folgen am 25. beziehungsweise 28. Juli um 13.30 Uhr respektive 10 Uhr. Hierbei steht jedoch noch nicht fest, welche Begegnungen beim ZDF, oder im Ersten laufen. Ein mögliches Viertelfinale würde in den Mittagsstunden des 31. Julis stattfinden Das Halbfinale ist für den 3. August angesetzt. Das Spiel um Bronze steigt 6. August, um 13 uhr, das Finale am 7. August, um 13.30 Uhr.

Deutschland holte anno 2016 Olympia-Silber, nachdem man im Finale dramatisch erst im Elfmeterschießen an Gastgeber Brasilien gescheitert war. Nun ist es also Zeit für eine Revanche. Da Bundestrainer Stefan Kuntz aber nicht die Unterstützung der großén Vereine aus Bundesliga bekommen hat, die er sich erhofft hat, und auch Teile seiner U21-Europameister fehlen, sollten die Erwartungen nicht zu hoch gehängt werden. Dass der Coach einen Außenseiter zum Titel führen kann, hat Kuntz jedoch bei der Junioren-EM im Frühjahr eindrucksvoll unter Beweis gestellt.

Die gesamten Olympischen Spiele – und damit auch das Fußballturnier – sind im Übrigen auch über Eurosport1 und 2 zu sehen. Für ARD und ZDF gilt, dass sie auf jeden Fall alle Spiele mit deutscher Beteiligung im Programm haben. Fun Fact am Rande: Auch die deutschen Handballer spielen in der Gruppenphase der Olympiade gegen Brasilien – allerdings erst am 1. August.