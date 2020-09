French Open auch in Österreich in UHD zu sehen

Anzeige

In Deutschland hat sich Discovery HD Plus als Partner ausgesucht, wie DIGITAL FERNSEHEN bereits am Vortag berichtete. Aber auch in Österreich wird es mittels einer Kooperation mit SimpliTV die French Open in UHD zu bewundern geben.

Somit werden auch in Österreich alle Matches auf dem Centre Court Philippe Chartrier in UltraHD zu sehen sein. Dank der Partnerschaft mit SimpliTV ist der Eurosport 4K Event-Kanal an allen 15 Turniertagen der French Open verfügbar und bietet bis zu 120 Stunden Live-Tennis von den Topspielen des Turniers mit deutschem Kommentar.

Die French Open finden vom 27. September bis 11. Oktober statt. Neben den UHD Übertragungen bei SimpliTV und HD Plus zeigt Eurosport das Turnier auch in beiden Ländern im Free-TV. Es ist 2020 ausnahmsweise die letzte Austragung eines Grand Slams des Jahres.