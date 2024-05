Italien: Kontroverse Anti-Mafia-Serie läuft nun doch bei Rai

Anzeige

Der Schriftsteller Roberto Saviano gehört zu den größten Kritikern der Rechtsregierung Italiens. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk strich eine Serie aus dem Programm, zeigt sie nun aber doch.

Italiens öffentlich-rechtlicher Fernsehsender Rai zeigt eine neue Doku-Serie des Schriftstellers Roberto Saviano über die Mafia und andere Formen des organisierten Verbrechens nun doch: Der zwischenzeitlich abgesetzte Vierteiler „Insider – Im Angesicht des Verbrechens“, der eigentlich bereits im vergangenen November ausgestrahlt werden sollte, läuft nun im September. Dies kündigte Saviano auf der Buchmesse in Turin an. Von der Rai gab es am Montag zunächst keine Stellungnahme. Der Sender steht wegen vermeintlich zu großer Nähe zur Rechtsregierung von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni in der Kritik.

War die zwischenzeitliche Absetzung der Serie politisch motiviert?

Saviano ist durch seine Enthüllungen über die Mafia auch international bekannt. Sein Buch „Gomorrha“ wurde in vielen Ländern zum Bestseller. In seinem Heimatland gehört er zu den vehementen Kritikern der rechten Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, die gegen ihn auch schon einen Verleumdungsprozess gewann. Deshalb wurde die ursprüngliche Absetzung der Serie viel diskutiert. Saviano sah darin eine politische Entscheidung. Die Rai hingegen nannte als Grund einen Verstoß gegen den Ethik-Kodex für ihre Beschäftigten.

Saviano sprach von einem klaren Sieg. „Die Rai hätte es nie zugelassen. Aber wir haben es mit Druck erzwungen.“ Ausdrücklich verwies er auf die Unterstützung der Familien von Mafia-Opfern. Auch unter früheren Regierungen sei vorgekommen, dass die Leitung des öffentlich-rechtlichen Senders „unliebsame Entscheidungen“ getroffen habe. „Aber diese Regierung verlangt blinde, totale Loyalität. Das ist der Unterschied“, so Saviano. Vergangene Woche hatten Rai-Beschäftigte einen Tag für Unabhängigkeit gestreikt.

Text: dpa/ Redaktion: JN

