Leere Stadien: Sky produziert Stadionsound für Finale von Champions und Europa League

Um die Stille der leeren Tribünen zu übertönen, bietet Sky Deutschland für Bundesliga-Spiele einen künstlichen Stadionsound an. Jetzt hat die UEFA den Sender beauftragt, die Geräuschkulisse auch für die Finalturniere von Champions und Europa League zu produzieren.

Keine Fan-Gesänge und -Torjubel, nur die Rufe der Spieler und Trainer sind zu hören: Den Fußballpartien fehlt coronabedingt der übliche Stadionsound. Einige Zuschauer finden daran Gefallen, andere können sich nicht daran gewöhnen. Für sie hat Sky Deutschland eine zweite, wählbare, Audio-Option entwickelt, die bei Bundesligaspielen volle Stadien vorgaukelt.

Der UEFA gefiel wohl das Konzept, denn sie hat Sky Deutschland nun beauftragt, als Dienstleister auch das Stadionsound-Angebot für die Finale von Champions League und Europa League zu erstellen. Die Audio-Option soll wieder einen realistischen Stadionsound nachahmen – erzeugt mit verschiedenen Audio-Layern, in einem komplexen Verfahren aus Tonaufnahmen früherer Spiele derselben Vereine. Das Audio-Angebot soll für Fans weltweit zur Verfügung stehen.

Die Produktion soll teilweise vor Ort in den Stadien und in den Produktionsstätten von Sky in Unterföhring stattfinden. Von der Konzeption der Tonbeispiele bis zur Live-Mischung und dem Schnitt durch seine speziell ausgebildeten Tonregisseure werde Sky Deutschland in enger Zusammenarbeit mit der UEFA und den jeweiligen Hostbroadcastern einen End-to-End-Service anbieten.