Premier League-Neustart sichert den ganzen Sommer über Top-Fußball live bei Sky

Die Klubs der Premier League wollen einen Monat nach Bundesliga auch wieder loslegen. Für Sky ein Grund zur Freude:

Der Pay-TV-Anbieter hat bekanntlich hierzulande die Übertragungsrechte für die Premier League. Ein wie von den englischen Vereinen nun beschlossener, um rund einen Monat zur Bundesliga versetzter Neustart, würde Sky in die angenehme Situation bringen, weit über den Saisonabschluss in Deutschland hinaus weiterhin Live-Fußball aus der wohl attraktivsten Liga der Welt zeigen zu können.

Wenn die Premier League wie geplant am 19. Juni mit dem 30. Spieltag fortgesetzt wird, steht in Deutschland bereits die 33. und vorletzte Ansetzung der Saison an. Am 17. Juni sollen zuvor noch zwei Nachholspiele der Liga-Cup-Finalisten Aston Villa (gegen Sheffield United) und Manchester City (gegen Arsenal) ausgetragen werden. Nichtsdestotrotz würde ein Großteil der in England noch neun verbleibenden Spieltage nach Abschluss der Bundesliga absolviert werden. Selbst wenn auch dienstags und mittwochs in – Achtung Wortspiel – Englischen Wochen gespielt werden sollte, blieben mindestens fünf Premier-League-Spieltage nach dem deutschen Saisonende übrig.

Sky kann sich also schon einmal die Hände reiben – gemäß dem Fall, das medizinische Konzept wird von allen Seiten eingehalten. Seit gestern wird in England wieder unter halbwegs normalen (Kontaktsport-)Bedingungen trainiert. Dabei sind selbstverständlich, wie auch aktuell noch in Deutschland, regelmäßige Corona-Testreihen vorgesehen.

Sollte die Saison, wie nun geplant, Mitte Juni in England wieder weitergehen können, würden Jürgen Klopps FC Liverpool nur noch zwei Siege bis zum lang ersehnten ersten Meistertitel nach 1990 fehlen. Der deutsche Erfolgstrainer könnte also, wenn alles glatt läuft, pünktlich zum deutschen Saisonfinale ebenfalls die Sektknorken knallen lassen – auch wenn er sich diesen höchstwahrscheinlichen, feierlichen Anlass noch vor wenigen Monaten sicherlich ganz anders ausgemalt hatte.