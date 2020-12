RiC Familiensender expandieren international

Anzeige

Die TV-Sender RiC TV und RiC International werden in das Portfolio von V247-ONEHUBTV in Großbritannien aufgenommen. Das gab die Your Family Entertainment AG heute bekannt.

Der Name des Senders geht auf RiC einen Raben zurück, Seriencharakter und Maskottchen der in München ansässigen Your Family Entertainment AG. Den jüngsten RiC-Senderlaunch bei ONEHUBTV bezeichnet die Gruppe dabei als „großartigen nächsten Schritt in der Internationalisierung des Senders“. Zuvor startete der Schwestersender RiK mit bereits in der Slowakei.

Die OTT-Plattform ONEHUBTV von Vision247 vereint über 80 lineare TV-Kanäle sowie Video on Demand – Inhalte. Innerhalb der nächsten zwölf Monate will man international über 300 lineare Kanäle übertragen. Nähere Infos zum Empfang gibt es auf der Website.

Die RiC-Sender zeigen in ihrem 24-Stunden-Programm laut eigenen Angaben verschiedene Serien in Englisch und Deutsch für die ganze Familie. Der Großteil der erzählten Geschichten basiert dabei auf populären Kinderbüchern. Wie die YFE-Gruppe erklärt, hat man sich als ziel gesetzt, mit dem Programm Kindern auf der ganzen Welt soziale Werte zu vermitteln.