Servus TV zeigt Champions League in Österreich im Free TV

Auch in Österreich wird sich zur Saison Mitte 2021 einiges ändern, da der Pay-TV-Anbieter Sky hier ebenso die Übertragungsrechte verloren hat. Über die Verteilung der Spiele gibt es jetzt schon erste Details.

Die Champions League kehrt ins österreichische Free-TV zurück, berichtet die Krone-Zeitung am Samstag. „Für uns ist die Königsklasse ein riesiger Erfolg und wir werden deshalb alles daran setzen, sie möglichst lange übertragen zu können“, erklärte DAZN-Chef Thomas de Buhr der Zeitung.

Auch in Österreich hat der Streaming-Dienst DAZN den Großteil der Übertragungsrechte ab der Saison 2021/2022 erhalten. Bisher sei Sky noch Sublizenznehmer, künftig wird es dann Servus TV sein. Der Sender kann dem Beitrag zufolge an jedem Spieltag eines der Mittwoch-Matches für die Free-TV-Übertragung aussuchen.

„Free-TV“ bedeutet leider nicht, dass das entsprechende Spiel auch in Deutschland via Satellit verfolgt werden kann, denn Servus TV sendet zwar mit seiner Deutschland-Version unverschlüsselt via Satellit, jedoch ist „Servus TV Österreich“ verschlüsselt, für Österreicher aber nach einmaliger Freischaltung empfangbar.

Diese Vereinbarung gilt ebenso für die Europa League, bei der sich Servus TV am Donnerstag ein Spiel von DAZN aussuchen kann. Und hier spielen garantiert sogar einige Österreichische Klubs mit.