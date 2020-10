Sky landet Deal mit NBC Universal über Dreamworks-Inhalte

Anzeige

„Madagaskar“ und Co.: Sky-Kunden in Großbritannien und Irland können bald auf diverse Animationsserien aus dem Portfolio von Dreamworks Animation zugreifen.

„Drachenzähmen leicht gemacht“, „Trolls“ und „Madagaskar“ – eine neue Kooperation zwischen Sky und NBCUniversal Global soll Spin-off-Serien beliebter Animationsfilme zu Sky bringen, berichten mehrere Medien. Es gehe um mehrere hundert Stunden Material von Dreamwork Animation.

Das Angebot gilt (vorerst) für Kunden von Sky und Now TV in Großbritannien und Irland und hält dort einige exklusive Premieren bereit: „Madagascar: A Little Wild“, „TrollsTopia“ und „Dragons Rescue Riders: Heroes of the Sky“. Zudem holt sich Sky einige alte Bekannte ins Programm, wie „King Julien“, „Home – Zuhause bei Tip & Oh“ und „Wir sind die Croods!“.

Die Serien werden am Wochenende bei Sky One zu sehen sein und auch im Sky Kids-Paket und der Sky Kids-App zur Verfügung stehen. Stephen van Rooyen, EVP & CEO UK & Europe Sky, erklärte, dass Familien mehr Zeit zuhause verbringen als je zuvor. „Da Kinder und Erwachsene gleichermaßen Dreamworks-Figuren lieben, wird ihnen das hoffentlich helfen, mehr gemeinsame Momente zu genießen.“ Bleibt abzuwarten, ob der Deal in Zukunft auch auf Deutschland ausgeweitet wird.