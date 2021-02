4K-TVs und Filmangebote: Amazon startet Popcorn-Wochen

Anzeige

Der Versandhändler Amazon startet heute seine sogenannte „Popcorn-Wochen“ mit zahlreichen Angeboten und Sparaktionen rund um das Heimkino.

Amazons „Popcorn-Wochen“ finden vom 19. bis 28. Februar statt. In diesem Zeitraum bietet der Versandhändler nicht nur allerhand reduzierte Filme und Serie in physischer und in digitaler Form an, sondern auch diverse technische Geräte für das Heimkino. Im Filmbereich kann man sich dabei unter anderem verschiedene Blockbuster aus den letzten Jahren zu günstigeren Preisen sichern.

Teil der Aktion ist zum Beispiel heute das Angebot „Film-Meisterwerke für je 3,98 Euro“. Zu besagtem Preis können sich Prime-Kunden Filme wie „The Big Short“, „Jurassic World 1+2“ oder auch die jüngeren Science-Fiction-Geheimtipps „Sputnik“ und „Archive“ kaufen, die vergangenes Jahr beim Fantasy Filmfest liefen. Im Streaming-Programm kann man sich darüber hinaus beispielsweise auch den neu erschienenen „Fatman“ mit Mel Gibson für knapp fünf Euro kaufen. Und das noch vor seiner Veröffentlichung auf DVD und Blu-ray. Amazon verspricht bei einigen Filmen ein Ersparnis von bis zu 50 Prozent.

UHD Blu-rays im Angebot

Wer lieber auf physische DVDs und Blu-rays zurückgreifen kann, wird bei der „Popcorn-Wochen“ vielleicht ebenfalls fündig. So bietet Amazon hier eine „3 für 2“-Aktion an. Darunter fallen Filme wie „A Star is Born„, „Bad Boys for Life“ oder auch die Stephen King-Verfilmung „ES: Kapitel 2„. Unter die Rabatt-Aktion fallen auch diverse 4K UHD Blu-rays. So kann man beispielsweise den Monsterstreifen „Godzilla 2„, das Action-Meisterwerk „Mad Max: Fury Road“ oder auch die „Dark Knight„-Filme von Christopher Nolan kaufen. Zwei UHD Blu-rays kosten während der „Popcorn-Wochen“ zusammen 35 Euro.

4K TVs

Wer zudem auf der Suche nach dem passenden 4K-Equipment ist, kann im Rahmen der Aktion zusätzlich verschiedene TV-Geräte kaufen. Im Angebot befindet sich etwa der TCL 65C815 QLED Fernseher für 889 Euro. Das 65-Zoll-Gerät kommt mit 4K, HDR, Android TV, Dolby Vision Atmos und einer integrierten ONKYO Soundbar. Außerdem kann man gratis PL5 Lautsprecher erhalten, wenn man einen teilnehmenden LG 4K OLED55CX9LA Fernseher mit 55 Zoll Diagonale kauft.

Eine Übersicht über alle Produkte und Angebote der Amazon „Popcorn-Wochen“ gibt es auf folgender Seite.

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.