5G Netz von 1&1: Neue Kooperation mit Media Broadcast

1&1 Mobilfunk und Media Broadcast haben einen Vertrag über die Erbringung des Field Service im neuen 5G-Mobilfunknetz von 1&1 abgeschlossen.

Media Broadcast wird laut eigenen Angaben künftig für die 24/7 Wartung und Entstörung der 1&1-Hochleistungsantennen an mehreren tausend Mobilfunk-Standorten zuständig sein. Dies erfolge in enger Zusammenarbeit mit dem 1&1-Technologiepartner und OpenRAN-Experten Rakuten, teilt das Unternhemen mit. Zudem soll Media Broadcast bei der Instandhaltung sowie bei notwendigen Entstörungen in Rechenzentren des 1&1 Mobilfunknetzes behilflich sein.

Im Unterschied zu traditionellen Netzarchitekturen, trennt der OpenRAN-Ansatz konsequent zwischen Software und Hardware. Im 1&1-Mobilfunknetz liegen sämtliche Netzfunktionen in der privaten Cloud und werden per Software gesteuert. Mobilfunktechnik im eigentlichen Sinne sind nur noch die 1&1-Hochleistungsantennen, die an den sonst schlanken Funkmasten angebracht werden, gibt Media Broadcast zu verstehen.

Für das 1&1-Kernnetz sind vier zentrale Rechenzentren vorgesehen. Daran werden mehr als 500 dezentrale Rechenzentren in ganz Deutschland angeschlossen, die wiederum per Glasfaser mit den Antennenstandorten verbunden sind. In den 1&1-Rechenzentren kommt ausschließlich Standard-Hardware – sogenannte „COTS (commercial off-the-shelf)-Hardware“ – zum Einsatz. So können verschiedene Software- und Antennen-Hersteller flexibel kombiniert werden.

Text: Media Broadcast/ Redaktion: JN