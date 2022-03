Aktuelle Heimkino-Deals mit Cashback und Gratis-Streaming

Anzeige

Nokia, Samsung und Nubert liefern gerade diverse Rabatt-Aktionen für Heimkino-Geräte, unter anderem mit Cashback und Streaming-Tickets.

Wer aktuell einen Nokia Smart TV (50/58 Zoll und Nokia QLED TV 58 Zoll) oder eine Nokia Streaming Box 8000 erwirbt, erhält nicht nur Zugriff auf mehr als 7000 Apps Bei Google Play, sondern kann zusätzlich mit Zattoo Ultimate zwei Monate kostenfrei über 140 TV-Sender sehen. Das teilte die StreamView GmbH vergangene Woche mit. Das Streaming-Angebot von Zattoo Ultimate soll dabei auf der Nokia Streaming Box bereits vorinstalliert sein und muss nur noch aktiviert werden. Bei den Smart TVs kann man die App herunterladen und das Gratis-Angebot freischalten. Wer vor Ablauf der zwei Monate nicht kündigt, kann Zattoo anschließend in Deutschland für knapp 14 Euro im Monat nutzen. Das Angebot gilt seit dem 15. März in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Alle Informationen zur Registrierung findet man auf einer eigenen Seite von Nokia.

Inflationsausgleich bei Nubert

Das Unternehmen Nubert will seine Kunden derweil mit 5,1 Prozent Inflationsausgleich für alle nuLine, nuVero und nuPyramide Modelle locken. So ist im Rahmen des aktuellen Deals beispielsweise der Nubert nuLine 284 Jubilee Standlautsprecher für das Heimkino nun für 1.427,21 Euro statt regulär 1.500 Euro erhältlich. Der Inflationsausgleich gilt dabei laut Website des Anbieters bis zum 21. Juni 2022 für alle Modelle aus deutscher Produktion. Ein Kauf soll also nicht nur lokale Arbeitsplätze unterstützen, sondern sich auch mit einer Ersparnis auszahlen, ist der Ankündigung des Händlers zu entnehmen.

Cashback bei Samsung

Samsung lockt für die Heimkino-Ausstattung gerade mit seinen sogenannten „Super Deals“. Kundinnen und Kunden können dabei beim Kauf eines Aktions-TVs, etwa beim Kauf von Neo QLED 4K und 8K TVs, oder auch einer Soundbar bis zu 2.000 Euro zurückbekommen. Wer den Aktions-TV gemeinsam mit einer Aktions-Soundbar kauft kann sein Cashback laut Samsung sogar verdoppeln, wie DIGITAL FERNSEHEN schon einmal Anfang des Monats berichtete. Die Super-Deals-Aktion gilt noch bis zum 31. März 2022. Weitere Informationen zum genauen Prozedere und den Modellen gibt es hier.