Amazon Frühlingsangebote 2023: Neue Aktion in wenigen Tagen

Im Rahmen einer neuen zweitägigen Shopping-Aktion will Amazon mit seinen Frühlingsangeboten Kunden locken.

Amazon will seine Frühlingsangebote zwischen dem 27. und 29. März 2023 ausspielen, wie man der Aktionsseite entnehmen kann. Dort findet man auch Informationen dazu, wie man sich über die Angebote per Newsletter oder Push-Nachricht benachrichtigen lassen kann, sobald diese verfügbar sind.

Der Versandhändler scheint damit eine Art verknappte Frühlingsversion seines traditionellen Prime Days zu veranstalten, die sich über diverse Shopping-Kategorien erstrecken wird. Bis zu 40 Prozent soll man bei ausgewählten Produkten sparen können, wie der Seite von Amazon zu entnehmen ist.

Amazon Frühlingsangebote für kurze Zeit verfügbar

Im Rahmen der Frühlingsangebote will Amazon unter anderem mit sogenannten Wow-Angeboten überzeugen. Dabei handelt es sich laut Händler um Produkte von Top-Marken, die jeweils für zwei Stunden zum reduzierten Preis und in begrenzter Menge angeboten werden. Über die jeweilige Seite kann man sich über die limitierten Angebote informieren, sobald diese am 27. März online gehen.

Ab 18 Uhr sollen die Frühlingsangebote am Montag an den Start gehen. Welche Produkte genau bei dem rund zweitägigen Shopping-Event günstiger angeboten werden, teilte Amazon allerdings noch nicht mit.

