Apple TV+: LG verschenkt Abos

Ab Mitte November können Besitzer von LG Smart TVs, die den Streaming-Dienst bisher noch nicht abonniert haben, für drei Monate kostenlos Apple TV+ nutzen.

Interessierte Besitzer eines entsprechenden LG TVs müssen sich bis spätestens 13. Februar 2022 für die Apple TV+ Aktion anmelden. Um das Angebot wahrzunehmen, folgen Interessenten einfach den Anweisungen auf dem Bildschirm im LG Content Store oder klicken auf das Apple TV+ Werbebanner auf dem Homescreen des LG TVs. Die Einlösung kann bis zum 20. Februar 2022 erfolgen. Die Aktion startet für alle kompatiblen LG Smart TVs der Modelljahre 2016 bis 2021 mit 4K- oder 8K-Auflösung am 15. November.

Apple TV+ auf allen LG Smart TVs ab 2016 verfügbar

Apple TV+ ist auf allen LG Smart TVs ab Modelljahr 2016 verfügbar, die mit webOS 3.0 oder neuer bestückt sind. Der Abo-Dienst zeigt als erster Anbieter ausschließlich Eigenproduktionen. Das Angebot enthält preisgekrönte Apple Originals-Serien und -Filme wie beispielsweise die weltweit erfolgreiche Comedy-Serie „Ted Lasso“ mit Jason Sudeikis in der Hauptrolle, „The Morning Show“ mit Jennifer Aniston und Reese Witherspoon sowie die epische Saga „Foundation“, die erste Verfilmung der Kultromanreihe von Isaac Asimov. Zu den neuen Titeln, die in dieser Woche Premiere feiern, gehören „Dr. Brain“, die erste koreanische Originalserie, die auf dem beliebten koreanischen Web-Comic von Hongjacga basiert, und „Finch„, mit Tom Hanks in der Hauptrolle, der seine Fortsetzung des Welterfolgs „Greyhound“ auf Apple TV+ präsentiert.

Die LG Magic Remote-Fernbedienung soll dabei die Navigation durch und Auswahl von Inhalten in der Apple TV+ App ab den LG Smart TVs des Modelljahres 2018 besonders intuitiv und einfach gestalten können. Zuschauer können bei diesen Geräten mit dem bewegungsempfindlichen Controller klicken und scrollen. Außerdem kann über das eingebaute Mikrofon der Magic Remote-Fernbedienung das Menü auch sprachgesteuert werden. Auf diese Weise ist der Nutzer von den Inhalten des Streaming-Angebots von Apple weniger als einen Klick entfernt.

Eine ähnliche Aktion kündigte zeitgleich auch der Streamingplayer Roku an (DIGITAL FERNSEHEN berichtete).

Quelle: LG