Arbeitsgemeinschaft Privater Rundfunk bekommt neuen Chef

Felix Kovac ist neuer Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Privater Rundfunk (APR), wie am Dienstag bekannt wurde.

Wie die APR am Dienstag mitteilte, wurde der Geschäftsführer der Antenne Bayern Group am Montag von den Mitgliedern in Berlin gewählt. Der 54-Jährige war bereits von 2005 bis 2019 APR-Vorsitzender gewesen. Er folgt nun auf Olaf Hopp (Radio NRJ), der für eine erneute Wiederwahl nicht zur Verfügung stand, jedoch weiterhin dem Vorstand angehören wird. Stellvertretende Vorsitzende sind Gwendolin Gundlach und Carsten Dicks.

„Von der Bedeutung als privater Rundfunk für unsere Gesellschaft bin ich fest überzeugt und freue mich, für die Interessen unserer Branche persönlich einzutreten“, sagte Kovac.

Die APR vertritt bundesweit die Interessen von rund 300 privaten Radio- und Fernsehsendern aus Deutschland und setzt sich insbesondere für die Förderung der Vielfalt, Qualität und der wirtschaftlichen Interessen des privaten Rundfunks ein. Damit ist die APR der mitgliederstärkste Hörfunkverband in Deutschland.

Text: dpa/ Redaktion: JN