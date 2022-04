Augusta National Golf Club auch in den kommenden Jahren bei Sky

Anzeige

Sky überträgt das traditionsreichste Golfturnier der Welt, den Augusta National Golf Club, in Deutschland, Österreich und der Schweiz auch in den kommenden Jahren live und exklusiv.

Sky verkündete am Freitag, die Partnerschaft mit dem Augusta National Golf Club erneut verlängert zu haben. Die Vereinbarung umfasst dabei laut Pay-TV-Anbieter die exklusiven Live-Übertragungsrechte über Satellit und Kabel sowie via IPTV, Web und Mobile. Sky Kunden mit Sky Go sollen dadurch auch unterwegs das Golfturnier sowie mit Sky Ticket ohne Vertragsbindung verfolgen können.

Das erste Major des Golfjahres wird 2022 zum 86. Mal ausgetragen und findet vom 7. bis 10. April statt, informiert Sky. Der Anbieter will an allen vier Turniertagen live und exklusiv berichten. Die ausgebaute Partnerschaft mit dem Augusta National Golf Club umfasse zudem auch die langfristigen Live-Übertragungsrechte an der Augusta National Women’s Amateur. Das Turnier der besten Amateurgolferinnen findet bereits am Wochenende, eine Woche vor dem US Masters statt.

Augusta National Women’s Amateur und das US Masters Tournament in Augusta live und exklusiv bei Sky

Samstag, 2.4.:

18.00 – 21.00 Uhr: Finaltag der Augusta National Women’s Amateur live auf Sky Sport 2

Sonntag, 3.4.:

18.00 – 19.00 Uhr: Official Film 2021 auf Sky Sport 2

Montag, 4.4.:

14.00 – 14.30 Uhr: Highlights Augusta National Women’s Amateur auf Sky Sport 2

14.30 – 20.30 Uhr: Official Films 1985, 1986, 1993, 1997, 2017, 2019, 2021 auf Sky Sport 2

18.00 – 20.00 Uhr: Live-Stream „On the Range“ auf skysport.de / Sky Sport App

Dienstag, 5.4.:

15.00 – 17.00 Uhr: Live-Stream „On the Range“ auf skysport.de / Sky Sport App

15.15 – 18.20 Uhr: Ein Sieg für die Ewigkeit: 4. Tag der US Masters 1985 in der Neu-Verfassung (2020) mit Bernhard Langer als Co-Kommentator auf Sky Sport 2

18.20 – 21.00 Uhr: B. Langers zweites Grünes Jackett: 4. Tag der US Masters 1993 in der Neu-Verfassung (2020) mit Bernhard Langer als Co-Kommentator auf Sky Sport 2

Mittwoch, 6.4.:

15.00 – 17.00 Uhr: Live-Stream „On the Range“ auf skysport.de / Sky Sport App

14.45 – 18.00 Uhr: Tigers erster Triumph: 4. Tag der US Masters 1997 auf Sky Sport 2

18.00 – 21.00 Uhr: Tiger Woods – Das größte Comeback: 4. Tag der US Masters 2019 auf Sky Sport 2

21.00 – 23.00 Uhr: Par 3 Contest live auf Sky Sport 2

Donnerstag, 7.4.:

21.00 – 01.30 Uhr: US Masters, Tag 1 in Augusta live auf Sky Sport 1

15.15 – 01.30 Uhr: Live-Stream „Featured Groups“ auf skysport.de / Sky Sport App

16.45 – 00.00 Uhr: Live-Stream „Amen Corner“ auf skysport.de / Sky Sport App

Freitag, 8.4.:

21.00 – 01.30 Uhr: US Masters, Tag 2 in Augusta live auf Sky Sport 1

15.15 – 01.30 Uhr: Live-Stream „Featured Groups“ auf skysport.de / Sky Sport App

16.45 – 00.00 Uhr: Live-Stream „Amen Corner“ auf skysport.de / Sky Sport App

Samstag, 9.4.:

21.00 – 01.00 Uhr: US Masters, Tag 3 in Augusta live auf Sky Sport 1

16.15 – 01.00 Uhr: Live-Stream „Featured Groups“ auf skysport.de / Sky Sport App

17.45 – 00.00 Uhr: Live-Stream „Amen Corner“ auf skysport.de / Sky Sport App

Sonntag, 10.4.:

20.00 – 01.00 Uhr: US Masters, Tag 4 in Augusta live auf Sky Sport 1

16.15 – 01.00 Uhr: Live-Stream „Featured Groups“ auf skysport.de / Sky Sport App

17.45 – 00.00 Uhr: Live-Stream „Amen Corner“ auf skysport.de / Sky Sport App

Die komplette Masters ist mit Sky Q im Rahmen des Sport Pakets empfangbar, wahlweise im klassischen linearen TV oder mit Sky Go auch unterwegs. Einen Überblick über weitere Programm-Highlights bei Sky im April findet man hier.

Quelle: Sky Deutschland/ Redaktion: JN