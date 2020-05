Bundesliga: Sky-Konferenz kommt ins Free-TV!

Die Politik hat grünes Licht für das Comeback der Bundesliga gegeben: Ab dem 16. Mai rollt der Ball wieder. Nun gibt Pay-TV-Anbieter Sky bekannt, dass es eine ordentliche Portion Fußball für alle kostenfrei zu sehen geben wird.

Seit gestern ist klar: Die Bundesliga kann den Spielbetrieb in Form von „Geisterspielen“ wieder aufnehmen. Am heutigen Donnerstag verkündete dann auch die DFL den Termin für den Bundesliga-Reboot – und Sky wird „auch in dieser besonderen und für alle ungewohnten Situation seinen Kunden und allen Fans ein besonderes TV-Erlebnis präsentieren“, heißt es nun in einer Pressemitteilung des Anbieters.

Das bedeutet: Damit alle Fans in Deutschland die Comeback-Spiele sehen können, hat Sky aufgrund der Ausnahmesituation entschieden, an den ersten beiden Spieltagen nach der „Corona-Pause“ die Original Sky Konferenz der Bundesliga am Samstagnachmittag sowie die Konferenz der 2. Bundesliga am Sonntag für alle frei empfangbar auf Sky Sport News HD live zu übertragen.

Sky Kunden können zudem wie gewohnt wahlweise alle Sky-Einzelspiele der Bundesliga und der 2. Bundesliga und auch die Original Sky Konferenz live auf Sky Sport Bundesliga verfolgen.