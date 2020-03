Bundesliga: Sky will keine Spiele wegen Corona-Krise ans Free-TV geben

Wegen der Corona-Krise könnte es in absehbarer Zeit in der Bundesliga zu Geisterspielen kommen. Die Haltung von Sky bezüglich einer Freigabe fürs Free-TV ist jedoch klar.

Sky hat nicht vor, Spiele aus der Bundesliga freizugeben, weil sie wegen des Coronavirus eventuell unter Ausschluss der Zuschauer stattfinden müssen. Aktuell droht dieses Szenario beispielsweise dem Ruhrpott-Derby Dortmund – Schalke am kommenden Samstag.

„Das geben die Verträge in dieser Form nicht her“, sagte ein Sendersprecher auf Anfrage der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ am Montag. Jedoch: Sollte es zu Partien unter Ausschluss der Öffentlichkeit kommen, werde man den Austausch mit der Deutschen Fußball Liga (DFL) suchen. Ohne die Zustimmung der DFL sei es auf keinen Fall möglich. „Wenn eine Entscheidung getroffen wurde, kann es natürlich sein, dass man in den Austausch miteinander kommt.“, so der Sprecher weiter gegenüber der Tageszeitung.

In den Verträgen ist nur festgehalten, dass Sky für Promotion-Zwecke zwei Partien pro Saison unverschlüsselt ausstrahlen oder die Rechte an einen Partner wie zum Beispiel ARD und ZDF weitergeben darf.