Bundesliga: Was ist mit DAZN?

Noch immer herrscht Unklarheit um die Live-Übertragung des Bundesliga-Montagsspiels sowie allen weiteren Partien, die bei DAZN laufen sollten. Bislang gibt es nur Indizien. DIGITAL FERNSEHEN versucht, ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen:

Weder die DFL noch der Streaminganbieter selbst haben sich bislang dazu geäußert, wie es ab Montag weitergehen soll. Bei der DFL wird zum jetzigen Zeitpunkt am Sonntagnachmittag angezeigt, dass die heutigen Bundesliga-Spiele bei Sky laufen. Für das Montagsspiel fehlt hingegen die Angabe des übertragenden Senders.

Bei DAZN wird man auch nicht schlauer. In einem Überblick-Artikel zu den kommenden Bundesliga-Spieltagen seitens des Sport-Streaminganbieters heißt es lediglich bezogen auf die Termine ab dem nächsten Wochenende: „Eine genaue Ansetzung steht noch nicht fest, deshalb gibt es auch noch keine Auskunft über einen LIVE-STREAM auf DAZN“. Diese Angabe datiert vom Dienstag.

Mittlerweile hat die DFL jedoch bereits eine genaue Auskunft über die Ansetzungen der Spieltage 27 bis 29 bekanntgegeben. Von DAZN gibt es seitdem jedoch noch keine weitere Reaktion. Auch die DFL macht über den 26. Spieltag an diesem Wochenende hinaus auf ihrer Internet-Seite auch noch keine weiteren Sender-Angaben.

DAZN und Eurosport, von denen man das TV-Rechte-Paket als Sublizenz erworben hat, haben es mit der DFL verscherzt, als es darum ging, Vorzahlungen für die Vereine der Bundesliga zu leisten. Der aktuell laufende 26. Spieltag sollte eigentlich Mitte März stattfinden, musste aber bekanntlich Corona-bedingt abgesagt werden. Danach sollte eigentlich die letzte Trange TV-Geld an die Vereine fließen. Bei Eurosport/DAZN ist man offensichtlich der Ansicht, das Geld erst nach vollbrachter Leistung fließen zu lassen. Für die Spiele einschließlich des nun wiederholten 26. Spieltags ist schließlich schon die vorherige Zahlung entrichtet worden.

Die DFL sieht es aufgrund der tiefgreifend veränderten Lage sicherlich anders. Gut möglich, dass die Verhandlungen just in diesem Moment die Köpfe der Juristen beider Seiten zum Qualmen bringen und bis kurz vor Anpfiff – oder sogar noch länger – immer noch im Gange sein werden.

Die Angaben in dem Artikel von DAZN lassen jedoch darauf deuten, dass der Anbieter gedenkt, ab nächster Woche wieder in die Übertragungen einsteigen zu können. Das morgige Montagsspiel zwischen Werder Bremen und Bayer Leverkusen wird dort nur am Rande, ohne Verweis auf etwaige Berichterstattungs-Pläne erwähnt.

Ein totaler TV-Ausfall dieser Begegnung wird in Anbetracht der nur noch gut 30 verbleibenden Stunden bis zum Anpfiff immer wahrscheinlicher.