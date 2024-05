Canal+ startet SVoD-Angebot für deutsche Netzbetreiber

Die Canal+ Group baut laut eigenen Angaben ihre Aktivitäten im deutschsprachigen Raum mit ihrem SVoD-Angebot aus.

Die Canal+ Tochter M7 Deutschland will ihr erweitertes Portfolio an Produkten und Neuigkeiten auf der Kölner ANGA COM (14. bis 16. Mai) vorstellen. Dazu soll auch der Subscription-Video-on-Demand-Dienst (SVoD) gehören, den Netzbetreiber ab sofort ihren Kunden anbieten können, teilte das Unternehmen mit. Zuschauern soll damit ein breites Sortiment an exklusiven Eigenproduktionen aus Europa sowie internationalen Serien- und Film-Highlights zur Verfügung stehen, kann man der Pressemitteilung entnehmen.

So sollen Netzbetreiber von dem Canal+ SVoD-Angebot profitieren

Wie M7 wirbt, können Partner ihr Portfolio mit dem SVoD-Produkt aufwerten. Sie sollen damit nicht nur den SVoD-Dienst eines US-Players vermarkten, sondern unter ihrer eigenen Marke ein eigenständiges SVoD-Angebot anbieten, bei dem sie selbst die Kundenbeziehung halten, so das Unternehmen. Vor dem deutschen Start war die Canal+ Group laut eigenen Angaben bereits in Österreich und der französischsprachigen Schweiz mit SVoD-Angeboten vertreten.

„In der französischsprachigen Schweiz verbreitet Canal+ ein Komplettangebot mit den besten aktuellen Filmen, Fernsehsendungen und Sportinhalten über lineare Sender und SVoD- Aggregation (unser eigenes und Angebote von Dritten). Wir aggregieren dabei die SVoD-Dienste von Apple TV+, Paramount+ und HBO zusätzlich zu unseren SVoD-Angeboten Canal+ und Cine+. Und im Jahr 2024 werden wir dank der Synergien innerhalb der CANAL+ Group und der DACH-Region auch einen neuen SVoD-Dienst in der deutschsprachigen Schweiz starten. Wir freuen uns auf den Austausch mit unseren Partnern und Kunden auf der ANGA COM in Köln“, zitiert M7 Deutschland Myriam Rakib, Geschäftsführerin von Canal+ Schweiz.