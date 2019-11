Champions League-Endspiel kommt wieder ins Free-TV

Fußballfans in Deutschland können aufatmen: Die Pay-TV-Exklusivität wird bei der nächsten Ausschreibung der Übertragungsrechte an der Champions League zumindest in Bezug auf das Finale fallen gelassen.





Die Champions-League-Endspiele sind ab der Saison 2021/22 wieder im frei empfangbar. In der neuesten Ausschreibung der TV-Rechte ist nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur ein entsprechendes Angebot nur für das Free-TV enthalten. Die Europäische Fußball-Union (UEFA) als Rechteinhaberin wollte sich dazu nicht äußern.

Zuletzt waren viele Fußball-Anhänger verärgert, weil der Liverpool-Sieg im Finale gegen Tottenham Hotspur nicht im Free-TV zu sehen war. Die Live-Übertragung gab es in Deutschland nur für Kunden der kostenpflichtigen Anbieter Sky und DAZN. Diese Regelung gilt aufgrund des derzeit gültigen Kontraktes der UEFA mit dem Pay-TV-Sender und dem ebenfalls kostenpflichtigen Streaming-Dienst auch für die kommenden beiden Jahre.

Die beiden Bezahl-Anbieter haben sich die Rechte für alle Champions-League-Spiele aufgeteilt. Zuvor gab es bis Mai 2018 Spiele im Free-TV beim ZDF.

Laut dpa hat die Ausschreibung der Medienrechte für die drei Spielzeiten von 2021 bis 2024 Ende der vergangenen Woche über die Agentur TEAM begonnen. Bis zum 3. Dezember können Medien-Unternehmen für die Rechtepakete des deutschen Marktes Angebote abgeben.[bey]