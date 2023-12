DAZN veröffentlicht erste Quoten-Messsung zum Bundesliga-Spiel Leverkusen – Dortmund

Quoten-Novum: DAZN trägt auch im Sinne der Fans und der Marken, die in Werbung auf der Plattform investieren, zu mehr Transparenz und Vergleichbarkeit bei und kooperiert dazu mit der AGF Videoforschung, um Einschaltquoten, Reichweiten und Zielgruppendaten von ausgewählten Live-Events auf DAZN unabhängig zu ermitteln. Für die Bundesliga-Partie Leverkusen gegen Dortmund am 13. Spieltag liegen nun die ersten Zahlen vor.

Mit dem Aufkommen des Streamings fokussiert sich auch die Aufmerksamkeit der Werbetreibenden schon seit einiger Zeit nicht mehr nur allein auf die TV-Reichweitenzahlen. Daraus resultiert, dass über alle Plattformen hinweg konvergente Reichweiten gefordert werden, um eine möglichst valide Einschätzung der Marktlage zu gewährleisten. Dazu passt auch, dass die AGF den Marktstandard ab dem 1. Januar von TV auf „Bewegtbild“ umstellt.

© AGF

Erster Streaming-First-Anbieter mit konvergenter und unabhängiger Reichweitenmessung

Seit Anfang Dezember werden über die AGF Reichweitenzahlen zu DAZN angeboten (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Dafür wurde über die vergangenen Monate intensiv mit der AGF an einer Methodik gearbeitet, die neben den Einschalt-Quoten der linearen TV-Sender DAZN 1 und DAZN 2 auch die Plattformnutzungs-Daten von DAZN über die zahlreichen verschiedenen Endgeräte (Connected TVs, Set-Top-Boxen, Web-Browser und mobile Endgeräte) misst.

DAZN veröffentlicht erste Reichweitenzahlen für die Bundesliga und UEFA Champions League

DAZN ist der erste Streaming-First-Anbieter, der die AGF-Messung durchführen lässt und damit als Wegbereiter für andere Streaming-Plattformen hinsichtlich Transparenz und Vergleichbarkeit agiert. Bis dato hatte DAZN keine Reichweitenzahlen bekanntgegeben.

Die konvergenten, für TV und Streaming kombinierten, Zahlen, werden immer acht Tage nach der Ausstrahlung zur Verfügung stehen. Zu den Wettbewerben, die DAZN einer Quoten-Messung unterzieht, gehören unter anderem die Champions League sowie die Bundesliga, die so wieder eine vollständige Spieltags-Abdeckung erhält. Dazu kommen weitere ausgewählte Events.

Netto-Reichweite von 1,118 Millionen bei Leverkusen – Dortmund

Bei der Bundesliga-Partie zwischen Bayer 04 Leverkusen und Borussia Dortmund am 13. Spieltag (03.12.) erzielte DAZN eine beeindruckende Netto-Reichweite von 1,118 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern ab 3 Jahren. Und auch bereits am vorletzten Spieltag der Champions League (29. November) wurden Zahlen gemessen. Die Mittwochs-Konferenz erreichte dabei allein 0,706 Millionen Zuschauerrinnen und Zuschauer (Z3+), während zudem 0,897 Millionen das 0:0 des FC Bayern München gegen Kopenhagen verfolgten.

Dabei ist zu beachten, dass, anders als bei der klassischen linearen Messung von DAZN 1, bei der Streaming-Nutzung vorerst lediglich die Personennutzungen ohne Co-Viewing auf den jeweiligen unter Messung befindlichen Devices abgebildet werden. Weitere streamende Personen vor den Geräten – vor allem am Big Screen relevant – werden dadurch aktuell noch nicht berücksichtigt. Diese zusätzliche Messmethode wird im Laufe des Jahres 2024 folgen, weswegen damit gerechnet werden kann, dass sich die tatsächlichen Zahlen in Zukunft noch verändern und voraussichtlich – abhängig von der jeweils gemessenen Co-Viewing-Nutzung – höher liegen werden.

0,171 Millionen Zuschauer-Quote allein auf dem linearen TV-Sender DAZN 1

Obwohl der Großteil der DAZN-Zuschauerinnen und Zuschauer die Live-Events über die vielfältigen Streaming-Möglichkeiten verfolgt, konnte allein der lineare TV-Sender DAZN 1 bei der Bundesliga-Partie zwischen Leverkusen und Dortmund eine durchschnittliche Sehbeteiligung von 0,171 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern (Z3+) erreichen. In der werberelevanten Zielgruppe der Erwachsenen zwischen 14 und 49 Jahren erreichte das Spiel einen Marktanteil von starken 2,0 Prozent sowie 3,4 Prozent in der Zielgruppe der Männer zwischen 14 und 49 Jahren. Dies bezieht sich auf die gesamte Sendungslänge inklusive der Vor- und Nachberichterstattung.

Wie hoch die Nachfrage allein auf DAZN 1 war, zeigt, dass direkt nach dem Abpfiff die durchschnittliche Quote bei 0,308 Millionen Zuschauern (Z3+) lag. In der werberelevanten Zielgruppe der Erwachsenen zwischen 14 und 49 Jahren lag der Marktanteil direkt nach Abpfiff bei 2,7 Prozent sowie bei beeindruckenden 4,6 Prozent in der Zielgruppe der Männer zwischen 14 und 49 Jahren.

„Wir freuen uns sehr, als erster Streaming-First-Anbieter Pionierarbeit im Bereich der konvergenten Reichweitenmessung zu leisten. Wir sind stolz darauf, gemeinsam mit der AGF eine Methodik entwickelt zu haben, die volle Transparenz und Vergleichbarkeit gewährleistet. Die ersten Zahlen belegen, dass das Interesse an Premium-Fußball ungebrochen ist und wir eine hochattraktive Reichweite für Werbetreibende liefern“, sagt Haruka Gruber, Senior Vice President Media DAZN DACH.

DAZN bietet somit nicht nur erstmals eine klare Vergleichbarkeit gegenüber anderen TV-Plattformen an, sondern auch allen Werbetreibenden Zugriff auf die Netto- und inkrementelle Reichweite ausgewählter Live-Sport-Events. So soll ein möglichst effizienter Einsatz von Mediabudgets für Marken und Agenturen garantiert werden.

Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.4; 01.11.2023-03.12.2023; verschiedene Nutzungsfilter; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp TV-Konvergenz; produktbezogen; Paketnummer: 12513 vom 11.12.2023; Ergebnis enthält interne Publisher

Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.4; 03.12.2023; Marktstandard: TV; Auswertungstyp TV; produktbezogen; Paketnummer: 12462 vom 04.12.2023