DAZN senkt Preis für Jahresabo auf nahezu altes Niveau

Anzeige

Für kurze Zeit bietet die Sport-Streaming-Plattform DAZN zur Vorweihnachtszeit ein Jahresabo zum reduzierten Preis an.

Anzeige

DAZN hatte in der Vergangenheit ordentlich an der Preisschraube gedreht und sich damit Unmut vieler Kunden eingehandelt. Der alte Preis von 11,99 Euro oder später 14,99 Euro im Monat ist längst Geschichte. Hin und wieder will die Streaming-Plattform aber doch mit vergünstigten Konditionen locken. So auch im Rahmen einer aktuellen Weihnachtsaktion, die sich den alten Preisen zumindest annähert: Bis zum 18. Dezember hat man laut Anbieter die Möglichkeit, ein DAZN-Jahresabo für 199,99 Euro zu erwerben.

DAZN Jahresabo für kurze Zeit zum vergünstigten Preis

Umgerechnet entspricht der Preis für die zwölf Monate einem Betrag von 16,66 Euro im Monat, betont die Plattform auf ihrer Website. Gestartet ist die zeitlich begrenzte Aktion bereits am 12. Dezember. Das Jahresabo erwirbt man dabei in Form eines Gutscheins über die Händler Amazon und Lidl.

Wie DAZN im Netz erklärt, muss man nur die Gutscheinkarte über eine der beiden Seiten erwerben, dann erhält man den Gutschein per Mail und kann den jeweiligen Code aktivieren. Das Angebot für das Jahresabo gilt jedoch nur in Deutschland und Österreich, wie DAZN betont.

Psst…. Das DAZN-Jahresabo gibt es jetzt für umgerechnet 16,66€ monatlich auf https://t.co/svLUeb2zVo oder https://t.co/z8l6TMwCJ3 – nur bis Sonntag, den 18.12. Schnell weitersagen! 🤝



Hier geht’s zum Angebot 🎁

➡️ https://t.co/S2WbeBz9cJ

➡️ https://t.co/o2A3CVhuz7 pic.twitter.com/TNYJ2YYdh8

Quelle: DAZN

Bildquelle: dazn: © DAZN