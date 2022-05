Die Woche: TV-Rechte, SD-Abschaltung und neue Sender bei MagentaTV, DAZN und Co.

Anzeige

Die Themen der Woche sind diesmal abwechslungsreich wie selten. Von der SD-Abschaltung eines ARD-Spartensender-Quartetts bis zu Star Wars ist eigentlich alles dabei, was das Herz begehrt.

Aber kommen wir direkt zu den neuen Sendern. Davon gab es diese Woche dermaßen viele zu verkünden, dass eine Auflistung des ganzen Prozederes am meisten Sinn macht:

M7 bald mit neuen Sendern in HD und UHD

DAZN holt bekannten Extremsport-Sender mit ins Boot

Neuer Spielfilm-Sender bei MagentaTV: Wedo movies HD

Zwei neue Sender bei Waipu.tv

Pluto TV: Drei weitere neue Sender im Mai

fight24 HD jetzt über mehr IPTV-Anbieter empfangbar

SD-Abschaltung bei ARD-Spartensendern

Im November beenden gleich vier öffentliche-rechtliche Sender die Verbreitung in SD via Satellit. Es wird erwartet, dass die SD-Abschaltung auch Kabelkunden betreffen wird. Mehr zu diesem Thema in dem separaten Artikel vom Dienstag.

TV-Rechte für Länderspiele vergeben

Die TV-Rechte für Länderspiele der Fußball-Nationalmannschaft außerhalb der großen Turnier sind so spät wie selten zuvor an die drei Bieter vergeben worden, die auch bisher in Amt und Würden waren. Trotzdem gibt es einige Verschiebungen unter den Sendern. Was sich nun ändert, lesen Sie im separaten DF-Artikel.

Was mit Hinblick auf die Vergabe von Sport-TV-Rechten auch von Interesse diese Woche war, ist, dass die DFL plant, wieder das Free-TV mehr miteinzubinden. Wie und wann dies geschehen soll, steht im Artikel vom Mittwoch.

James Bond, Star Wars und Star Trek

Sky beehrt seine Kunden mal wieder mit dem Pop-up-Channel Sky Cinema 007. Grund dafür ist die TV-Premiere von „Keine Zeit zu Sterben“, die dort und auf Abruf stattfinden wird. Wann genau, steht hier.

Dann war am 4. Mai ja auch noch Star-Wars-Day. DF nutzte die Gelegenheit, um einmal alle kommenden Serien in einer Übersicht zu präsentieren und trotz des feierlichen Anlasses auch „Star Trek“ nicht zu vergessen.

BTW – zu dem neuen Trekkie-Franchise „Star Trek: Strange New Worlds“ gibt es bereits eine Kritik der Pilotfolge vom Chef vom Dienst Richard W. Schaber.

Die Trailer der Woche:

„Avatar 2“

„House of the Dragon“

„Obi-Wan Kenobi“

Themen der Woche kurz notiert:

MagentaTV Updates beheben Fehler bei TV Stick und MagentaTV One | Metz OLED-TV made in Germany: Hersteller schließt Lücke | UHD-Sporthighlights bei HD+ im Mai | Zweiter Vertrag für Seiferts Springer-Streaming-Plattform | Spiegel TV Wissen ab heute unter neuem Namen – UHD-Inhalte geplant | Sky integriert Radioplayer | RTL und ProSiebenSat.1: Braucht es zwei private Player?

