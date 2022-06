Discovery findet schnell Ersatz für Deutschland-Chefin Aigner

Anzeige

Nur Stunden nach der Verkündung des Abschieds von Susanne Aigner hat Discovery ihren Nachfolger als Deutschland-Chef der Öffentlichkeit präsentiert.

Anzeige

Warner Bros. Discovery gibt heute bekannt, dass Hannes Heyelmann zum EVP & General Manager für Deutschland, Österreich und Schweiz (GAS) bei Warner Bros. Discovery ernannt wurde. In seiner neuen Position wird Heyelmann weiterhin an Priya Dogra, President und Managing Director, EMEA (ohne Polen), berichten. Heyelmanns Vorgängerin Susanne Aigner hatte – für Außenstehende überraschend – heute ihren Rückzug bekannt gegeben (DIGTIAL FERNSEHEN-Bericht vom Tag hierzu).

Übernimmt bei Warner Bros. Discovery von Susanne Aigner: Hannes Heyelmann. Bildquelle: Waner Bros. Discovery; Foto: © Norman Pretschner

Heyelmann wird für alle Geschäftsbereiche von Warner Bros. Discovery in der GAS-Region verantwortlich sein und wird in Abstimmung mit den entsprechenden internationalen Verantwortungsbereichen des Unternehmens für Streaming, Sport, Programmierung von US-Inhalten und Studio lokale Strategien entwickeln, um Wachstum und Effizienz zu steigern. Zu seinem Aufgabengebiet gehören die Pay- und FTA-Sender, die Vermarktung sowie die Monetarisierung von US-Inhalten über alle Geschäftsbereiche hinweg – einschließlich Kino, TV-Lizenzierung, Consumer Products, Games und Home Entertainment – sowie die Mitverantwortung für die Streaming-Dienste.

Priya Dogra, President & Managing Director, EMEA (ohne Polen), sagt: „Hannes verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der GAS-Region und bringt von seiner Rolle als Leiter der gesamten Programmstrategie von WarnerMedia in der EMEA-Region ein tiefes Verständnis und eine Leidenschaft für unsere Inhalte und Marken mit.“

Hannes Heyelmann fügt hinzu: „Warner Bros. Discovery verfügt über eines der vielfältigsten und beliebtesten Portfolios der Welt und ich kann es kaum abwarten, unser Unternehmen strategisch so zu positionieren, dass es in den wichtigen deutschsprachigen Märkten weiterhin erfolgreich ist.“

Zuletzt war Heyelmann als EVP Programming, EMEA, bei WarnerMedia tätig, wo er für die Content-, Windowing- und Akquisitionsstrategien für HBO Max und die Entertainment-Sender des Unternehmens verantwortlich war. Darüber hinaus war er für die Bereiche Creative Services, Research und Insights und Channel Marketing zuständig. Zudem leitete Heyelmann auch die lokale Kinoproduktion in der GAS-Region.

Davor war Heyelmann SVP & Managing Director für Zentral- und Osteuropa und International Originals Programming Strategy bei Turner. Seine Karriere im Unternehmen begann 2001 im Bereich Corporate Strategy in den USA und im Business Development in Großbritannien, bevor er anschließend zum Managing Director für Turner in Deutschland, Österreich und der Schweiz ernannt wurde.

Quelle: Discovery

Bildquelle: df-logo-warner-bros-discovery2: Warner Bros. Discovery