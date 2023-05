„Dune 2“-Trailer und erste Bundesliga-Konferenz am Freitag bei DAZN: DF-Wochenausblick

Anzeige

Der Mai legt los mit einer Woche gespickt mit Sport- und SciFi-Highlights. Mit dabei: Das DFB-Pokal-Halbfinale, die erste Bundesliga-Freitags-Konferenz von DAZN sowie die „Guardians of the Galaxy“ (Volume 3) und der Wüstenplanet „Dune“.

Anzeige

Der erste Trailer zu „Dune 2“ soll noch diese Woche veröffentlicht werden. Einen ersten Eindruck in Form von ein paar Bildern, die die „Vanity Fair“ am Wochenende exklusiv präsentieren durfte (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Die ersten bewegten Bilder von der Fortsetzung des SciFi-Epos werden nun nach Insiderinformationen auch nicht mehr lange auf sich warten lassen. Noch diese Woche soll es so weit sein.

In Teil 2 von „Dune“ nicht mehr dabei: Oscar Isaac als Herzog Leto Atreides (rechts). © 2021 Warner Bros. Entertainment Inc.

Fernab fremder Galaxien, auf dem harten Boden sportlicher Tatsachen gehen diese Woche DFB-Pokal und Bundesliga in die heiße Phase der Saison. Den Anfang macht an diesem Dienstag das Pokalhalbfinale. Sowohl bei der Partie Freiburg – RB Leipzig als auch Stuttgart – Frankfurt gibt es dabei mehrere Optionen, wie man sich die Spiele live zu Gemüte führen kann. Hier geht es zum DF-Überblick der Live-Übertragungen.

Beim DFB-Pokal außen vor, im Rahmen der Bundesliga aber dick im Geschäft: DAZN versucht sich diese Woche an seiner ersten Freitags-Konferenz. © RafMaster – stock.adobe.com

Eine Spielverlegung in der Bundesliga brachte DAZN in eine Bredouille: Das Problem zweier gleichzeitig stattfindender Partien (Leverkusen – Köln, Mainz – Schalke) an diesem Freitag löst der Sportstreaminganbieter mit seiner ersten Freitags-Konferenz. Am Sonntag findet dafür aber dann nur ein Spiel statt (Dortmund – Wolfsburg).

Ab Mittwoch heißt es im Kino ein letztes Mal „Guardians Of The Galaxy“. © 2016 Marvel

Ehe er künftig die Leitung der DC Studios übernimmt, verabschiedet sich zudem Regisseur James Gunn ab Mittwoch mit „Guardians of the Galaxy: Volume 3“ aus dem Marvel-Universum. Weil er nichts zu erzählen hat, versucht er es nun mit Sentimentalität, urteilt DF-Kinoredakteur Janick Nolting in seiner Filmkritik zum großen Finale der Trilogie.

Bildquelle: dune-duke-leto-gurney-halleck: © 2021 Warner Bros. Entertainment Inc.

DAZN: © RafMaster - stock.adobe.com

Guardians-Of-The-Galaxy-Marvel: © 2016 Marvel

Teaser_Themen: olegkruglyak3/stock.adobe.com