Eilmeldung: SES und Intelsat verhandeln über Zusammenschluss

Anzeige

Die Gerüchte stimmen: Der Luxemburger Satellitenbetreiber SES S.A. berät aktuell über eine mögliche Fusion mit Intelsat.

Anzeige

Am Mittwoch richtete sich die SES S.A. mit einer offiziellen Mitteilung an die Presse und bestätigte, dass sich das Unternehmen in Verhandlungen über einen möglichen Zusammenschluss mit Intelsat befindet.

Bereits im August des vergangenen Jahres kursierten erste Berichte über mögliche Verhandlungen zwischen den beiden Unternehmen. Damals hatte unter anderem die „Financial Times“ über die potentielle Zusammenführung der Unternehmen berichtet und sich dabei auf drei nicht genauer benannte Quellen bezogen.

Zukunft von SES und Intelsat noch ungewiss

Gewissheit über ein Zustandekommen des Geschäfts könne es in dieser Phase allerdings noch nicht geben, betont der Betreiber des Astra-Satellitensystems in seinem Statement. Der Vorstand der SES bleibe voll und ganz dem Handeln im besten Interesse von SES und seinen Aktionären verpflichtet, heißt es in der aktuellen Pressemitteilung. Ziel soll derweil sein, innerhalb der nächsten Wochen zu einer Übereinkunft mit Intelsat zu gelangen, wie Bloomberg News in Berufung auf eine vertraute Person am Mittwoch berichtete.

Quelle: SES S.A., Bloomberg, Financial Times