EM-Aktion bei Media Markt: Bis zu 1000 Euro in Coupons beim TV-Kauf

Auch zur diesjährigen EM gibt es eine Aktion des Elektrohändlers. Beim Kauf eines Fernsehers erhalten Kunden je nach Kaufpreis gestaffelte Coupons für weitere Einkäufe bei Media Markt.

Man merkt es so langsam auch an der Werbelandschaft: Die Fußball-Europameisterschaft der Herren steht vor der Tür. So wie es bei den jeweiligen Ausgaben der großen Fußballturniere schon fast Tradition ist, bietet auch Media Markt eine auf das diesjährige, aufgrund der Pandemie und wegen eines Jubiläums auf ganz Europa verteilte Event zugeschnittene Werbeaktion. Ob alleine oder zusammen, mit Media Markt soll nach Äußerungen des Unternehmens die EM da sein, „wo du bist“.

Im Rahmen der Aktion, die Media Markt entsprechend ‚EM ist, wo bist du‘ nennt, gibt es beim Kauf eines im zugrunde liegenden Print-Flyer beworbenen Fernsehers mit einem Kaufpreis von mindestens 399 EUR beim Elektrohändlers einen Coupon. Dieser ist im Wert je nach Kaufpreis gestaffelt.

Die Aktion läuft bereits seit dem 1. Juni im Onlineshop. In den Märkten vor Ort findet sie im Zeitraum vom 2. bis zum 15. Juni statt. Der Wert des Coupons, der bis zum 30. September 2022 bei Media Markt einzulösen ist, bemisst sich nach dem Kaufpreis des Fernsehers: Für einen Preis von 399 EUR gäbe es zum Beispiel einen Gutschein im Wert von 40 EUR, ab 1499 EUR gibt es 250 EUR, ab 3999 EUR stehen 1000 EUR für einen weiteren Einkauf zur Verfügung.