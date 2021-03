Euro 2024: Auch RTL kauft der Telekom Spiele ab

Anzeige

Euro 2024: Wenn im Juni in drei Jahren der Ball bei der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland rollt, ist auch RTL live mit von der Partie.

Die Mediengruppe RTL und die Telekom haben sich auf die Sublizenzierung von 17 Spielen der Euro 2024 verständigt. Die Vereinbarung umfasst die Übertragung von 14 Spielen der Gruppenphase. Dazu kommen noch zwei Achtelfinals und ein Viertelfinale exklusiv im Free-TV bei RTL und im Livestream bei TV Now. Zudem sind auch Highlight-Rechte in dem Paket enthalten, die es RTL ermöglichen über alle Spiele der EM 2024 zu berichten

Erst im November 2020 hatten die Mediengruppe RTL Deutschland und die Deutsche Telekom eine umfangreiche Partnerschaft in den Bereichen Technologie und Vermarktung geschlossen, in deren Rahmen TV Now in die neuen MagentaTV Smart-Tarife integriert wurde. Zudem vereinbarte man auch eine engere Zusammenarbeit im Bereich Content.

Euro 2024 ergänzt umfangreiches Fußball-Angebot der Mediengruppe RTL

Die Spiele der Euro 2024 ergänzen das umfangreiche Fußball-Angebot der Mediengruppe RTL. Dazu gehören neben den Länderspielen der Nationalmannschaft auch die Europa League und die neu geschaffene Europa Conference League.

Noch im März zeigt RTL die nächsten drei Qualifikationsspiele der DFB-Elf zur WM 2022. Der Sender konnte dafür Uli Hoeneß als meinungsstarken Experten gewinnen (DIGITAL FERNSEHEN berichtete).