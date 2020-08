Ex-RTL-Unterhaltungschef soll Bavaria Entertainment zu neuen Ufern führen

Anzeige

Tom Sänger genießt als Ex-Unterhaltungschef von RTL ein hohe Anerkennung in der deutschen TV-Branche: Dementsprechend erfreut zeigt sich Bavaria Entertainment ihn und seine Expertise an Land gezogen zu haben.

Der Ex-RTL-Manager soll ab September die TV- und Streaming-Produktionen bei Bavaria Entertainment vorantreiben. In seiner neuen Funktion wird er bei der Bavaria Entertainment GmbH die Akquise neuer Auftraggeber übernehmen. Außerdem wird er die Adaption internationaler Unterhaltungsprogramme für den deutschen Markt verantworten.

Sänger verfüge über ein großes Netzwerk zu kreativen Fernsehschaffenden vor und hinter der Kamera, insbesondere aufgrund seiner Expertise bei seriellen Programmen – in der Daytime wie in der Primetime. „Nachdem unsere Tochtergesellschaft für Show & Factual in den letzten Jahren unter der Leitung von Alessandro Nasini und Arne Merten ihr Programmportfolio bei den öffentlich-rechtlichen Sendern erfolgreich ausbauen konnte, möchten wir mit dieser Personalie auch ein Zeichen in Richtung neuer Auftraggeber setzen.“, Dr. Christian Franckenstein, CEO bei der Bavaria Film GmbH.

Die Bavaria Entertainment GmbH produziert unter anderem TV-Shows wie „Da kommst Du nie drauf!“ (ZDF). Am Stammsitz in Köln arbeiten etwa 100 feste und freie Mitarbeiter.