F1: Exklusivrechte für Apple – TV-Aus für Sky?

Apple TV+ soll sich die exklusiven TV-Rechte für Live-Übertragungen der Formel 1 sichern wollen – für sieben Jahre. Schauen F1-Fans also bei Sky bald in die Röhre?

Wer aktuell Formel 1 live im TV erleben will, kommt in Deutschland an Sky eigentlich nicht vorbei. Der Pay-TV-Sender überträgt alle F1-Rennen live und exklusiv bis 2027. Doch nun plant Apple angeblich die exklusive Übernahme aller weltweiten TV-Rechte für Apple TV+.

Wie das Magazin Business F1 in seiner Oktober-Ausgabe berichtet, wolle Apple dem F1-Eigentümer Formula 1 Group (F1G) ein unschlagbares Angebot machen. Zwei Milliarden US-Dollar pro Saison will der Konzern demnach locker machen – und damit das Doppelte der aktuellen jährlichen Einnahmen durch die TV-Rechte.

Formel 1 für sieben Jahre bei Apple TV+

Für ganze sieben Jahre wolle Apple die TV-Rechte an der Formel 1, und zwar bereits ab der Saison 2025. Dann endet nämlich der Vertrag zwischen F1G und ESPN. Anfangen könnte Apple TV+ dann mit 25 Prozent der Exklusivübertragungen, im Laufe von fünf Jahren würde Apple auf 100 Prozent aufstocken können. Bis dahin laufen nämlich alle aktuellen Verträge mit anderen Sendern aus.

An der Exklusivübertragung von Sky in Deutschland wird Apple also wohl erstmal nicht rütteln können. Abgesehen davon ist Sky als Exklusivhalter verpflichtet, einen gewissen Anteil der Spiele gratis anzubieten – etwa auch dieses Wochenende. Darum würde wohl auch Apple nicht herumkommen. Zudem spielt die Formel 1 nach dem Rückzug von Sebastian Vettel 2022 hierzulande nicht mehr unbedingt in den ersten Rängen der TV-Sportevents mit. Wie es nach 2027 weitergeht, bleibt also in vielerlei Hinsicht abzuwarten.