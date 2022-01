Fernsehen Wie Du – Zattoo mit neuer Kampagne zur TV-Saison

Anzeige

Die Zeiten, in denen sich die ganze Familie zur besten Sendezeit um die Röhre im Wohnzimmer versammelt hat, sind lange vorbei. Längst hat sich das Fernsehen den Lebensgewohnheiten der Menschen angepasst. Teil dessen ist auch Zattoo:

Ob auf dem Smart-TV im Wohnzimmer, mit dem Laptop im Bett oder dem Smartphone auf dem Weg zur Arbeit: Heute will man jederzeit und überall Zugriff auf TV-Inhalte haben. Dabei wird Fernsehen auch schon mal unterwegs im Wohnmobil, auf dem Heimtrainer, im eigenen Multimedia-Zimmer oder in der ganz privaten Männerhöhle geschaut, wie eine jüngste Umfrage unter Zattoo Nutzern in Deutschland und der Schweiz ergeben hat. Der Passion Spot:

Mit der Kampagne #FernsehenWieDu rückt Zattoo dieses individuelle Fernseherlebnis in den Mittelpunkt. Im Fokus der drei Spots stehen unterschiedliche TV-Erlebnisse aus dem Alltag der Hauptfiguren. Dabei spielt es keine Rolle wo, wann und wie man Fernsehen schaut. Das TV-Programm passt sich heute den ganz persönlichen Bedürfnissen an. Egal ob zur gleichen Zeit in unterschiedlichen Zimmern, oder ob das TV-Programm auch mal pausiert werden muss, wenn es so richtig zur Sache geht. Der Quiz-Spot:

Die Kampagne läuft ab Anfang Januar in Deutschland, Österreich und der Schweiz als TV- und Online-Video-Spots. Zudem inseriert man auch Social Media, Display- und Print-Anzeigen. Für die Gestaltung und Umsetzung der Kampagne hat Zattoo wieder mit der in Buenos Aires ansässigen Agentur Bestia zusammengearbeitet. Bestia war bereits für die Umsetzung der Kampagne zur TV-Saison 2020/21 sowie für die Kampagne zur Fußball-Europameisterschaft im letzten Jahr verantwortlich.

Quelle: Zattoo