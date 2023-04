Football-Experten für ProSieben Maxx, ran.de und Joyn gesucht

Anzeige

Wer sich mit dem amerikansichen Breitensport Football in Europa auskennt, kann jetzt TV-Karriere machen: ProSieben Maxx, ran.de und Joyn suchen nämlich neue Stimmen und Gesichter für die EFL-Berichterstattung.

Football-Moderatoren und -Kommentatoren gesucht: Die European League of Football wächst weiter: 2023 zählt die Liga bereits 17 Teams aus neun Ländern. Ebenso wird die Live-Berichterstattung auf ProSieben MAXX, ran.de und Joyn in der dritten ELF-Saison mit doppeltem Volumen (zwei Live-Übertragungen pro Spieltag auf ProSieben MAXX) ausgebaut. Entsprechend möchte „ran“ auch das #ranFootball-Team vergrößern – mit Moderator:innen und Kommentator:innen, die die Begeisterung für Football Made in Europe aus den Stadien in die Wohnzimmer transportieren.

Unter dem Betreff „#ranCasting / Moderator:in bzw. Kommentator:in“ können Bewerbungen für das „ran Football“-Team eingereicht werden. Headset auf, Computer an, einen Ausschnitt eines vorgegeben ELF-Spiels anmoderieren bzw. kommentieren und filmisch festhalten. Das fertige Video anschließend auf youtube oder Vimeo hochladen (privat oder öffentlich) und den Link an casting@ran.de mailen. Einsendeschluss ist Sonntag, 23. April 2023.

