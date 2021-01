Fußball-Länderspiele: Wer schnappt sich die TV-Rechte?

Anzeige

Nach den Medienrechten für die Champions League und für die Bundesliga kommen in diesem Jahr die Länderspiele auf den Markt. Es sind so viele auf einmal wie noch nie.

Wo schauen die Fußballfans die Spiele der deutschen Nationalmannschaft vom nächsten Jahr an? Diese Frage wird in den kommenden Monaten beantwortet, wenn die TV-Sender ihre Angebote bei der Agentur CAA Eleven abgeben. Die in Nyon ansässige Tochter des US-Unternehmens Creative Artists Agency vermarktet im Auftrag der UEFA Pakete, die nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur rund 60 Spiele der DFB-Auswahl bis 2028 enthalten. Das ist das umfangreichste Rechte-Angebot mit deutschen Länderspielen, das es je gab. Und damit dürfte es auch das teuerste werden.

Die ersten Ausschreibungen begannen im Juli vergangenen Jahres, und in Skandinavien hat CAA Eleven bereits mehrere Verträge abgeschlossen. Für den deutschen Markt ist der Start des Bieterprozess offiziell noch nicht eröffnet, aber absehbar. „Einige Rechte sind fällig“, sagte ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky der Deutschen Presse-Agentur. „Wegen Corona hat sich allerdings einiges verschoben, das gilt auch für diesen Markt.“ Erwartet wird zudem die Ausschreibung des DFB für den Pokalwettbewerb.

UEFA EM-Qualifikationen und WM 2026 im Angebot

Die Europäische Fußball-Union UEFA und CAA Eleven bieten gleich mehrere Wettbewerbe zum Verkauf an. Dazu zählen als größte Pakete die Qualifikationsspiele für die Europameisterschaften 2024 und 2028 sowie für die Weltmeisterschaft 2026. Im Angebot sind zudem drei Nations-League-Spielzeiten (2022/23, 2024/25 und 2026/27) sowie die Freundschaftsbegegnungen.

Theoretisch kann ein Sender alle Pakete kaufen. Das scheint aber unwahrscheinlich angesichts der Kosten, die auf insgesamt mehr als eine halbe Milliarde Euro geschätzt werden. Zuletzt sah die Verteilung in Deutschland so aus: ARD und ZDF erwarben die Rechte an der Nations League mit zwölf DFB-Spielen und RTL 28 Freundschafts- sowie Qualifikationspartien der deutschen Mannschaft für EM und WM.

Fußball-Länderspiele im Quotentief

Die Länderspiele waren jahrelang Garanten für Top-Quoten, zuletzt jedoch sanken die Zuschauerzahlen allerdings deutlich. Durchschnittlich nur noch 7,12 Millionen Menschen sahen im Vorjahr die Übertragungen der Löw-Auswahl – nachdem bei den Spielen 2019 noch 8,76 Millionen im Schnitt errechnet worden waren. Und es gab 2020 einen Minus-Rekord: 5,42 Millionen beim 1:0-Sieg gegen Tschechien bei RTL war seit mindestens 20 Jahren die schlechteste Quote für eine deutsche Länderspiel-Übertragung in den Abendstunden.

„Es gab schon erfolgreichere Jahre“, sagte ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann. „Die Strahlkraft der Nationalmannschaft hat abgenommen. Aber ich bin mir sicher, das kann sich bei der EM schnell wieder drehen, und wir werden hervorragende Zahlen haben.“

Die verschobene EM zeigen in diesem Jahr wieder ARD und ZDF. Die Rechte für die Heim-Kontinentalmeisterschaft 2024 hatte sich hingegen in einem Coup die Telekom gesichert. Das Telekommunikationsunternehmen hat den Verkauf von Sub-Lizenzen angekündigt, doch noch gibt es keinen Abschluss.

Trotz des Quoten-Minus‘ im Vorjahr gelten die Länderspiele bei den Sendern weiterhin als begehrte TV-Ware. Im Gegensatz zum teuren Wettbieten um Champions League und Bundesliga scheiden aber zumindest Pay-Anbieter wie Sky und DAZN als Käufer aus: Spiele der deutschen Fußball-Nationalmannschaft müssen laut Rundfunkstaatsvertrag im frei zu empfangenden Fernsehen gezeigt werden.