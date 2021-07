TV-Markt: Größere UHD-TVs gefragt, Preise steigen

Anzeige

Die ersten Umsatzzahlen von TV-Geräten im zweiten Quartal sind da – Laut gfu sind UHD, Sprachsteuerung und größere TVs im Trend.

Im Vergleich zum Vorjahr sind die Umsätze mit Fernsehgeräten in Deutschland im zweiten Quartal 2021 mit einem Plus von knapp einem Prozent leicht angestiegen. So wurde von April bis Juni ein Umsatz von rund 831 Millionen Euro erzielt. Allerdings gab es auch einen Stückzahlrückgang von 18,5 Prozent auf knapp 1,3 Millionen. Und auch der Durchschnittspreis aller verkauften TVs ist um 24 Prozent auf 657 Euro angestiegen.

HEMIX Q1-Q2/2021 von gfu und GfK

Diese Zahlen sind eine Vorabveröffentlichung aus dem HEMIX Q1-2/2021, dem Home Electronic Market Index. Dieser ist ein Gemeinschaftsprojekt der GfK und der gfu Consumer & Home Electronics GmbH. Eine ausführliche Veröffentlichung des gesamten Marktindex für das erste Halbjahr 2021 soll folgen.

Durchschnittspreis ist gestiegen

Der Anstieg des Durchschnittspreises hat laut gfu zwei Ursachen. Zum einen haben die Kundinnen und Kunden wertigere und besser ausgestattete TV-Geräte gekauft. Und zum anderen ist im Markt je nach Kategorie ein Preisanstieg zwischen sechs und acht Prozent zu verzeichnen. Dieser beruhe einerseits auf knappen Komponenten wie Displays und andererseits auf gesteigerten Logistikkosten. Der Grund dafür liegt vor allem in der eingeschränkten Verfügbarkeit von Containern.

Darüber hinaus waren die im zweiten Quartal 2021 verkauften Fernsehgeräte zu 75 Prozent mit UHD-Auflösung ausgestattet. Und 45 Prozent hatten eine Bilddiagonale von 55 Zoll und größer (> 140 cm). Noch deutlicher zeigt sich dieses Bild bei den Umsatzanteilen. Denn UHD-Geräte stehen bei 91 Prozent und TVs mit 55 und mehr Zoll Bilddiagonale bei 67 Prozent.

Smart TVs und Sprachsteuerung

Außerdem sind Smart TVs, also Fernsehgeräte mit Internetzugang, beliebt. Ihr Anteil an der verkauften Stückzahl im zweiten Quartal 2021 beträgt 93 Prozent, der Umsatzanteil liegt bei 98 Prozent. Mit der Sprachsteuerungsfunktion sind zudem bereits 76 Prozent aller von April bis Juni 2021 abgesetzten TV-Geräte ausgestattet. Mit 88 Prozent ist auch bei dieser Ausstattung der Umsatzanteil höher als der Stückzahlanteil.

Größere, besser ausgestattete TVs im Trend

Die aktuelle Marktlage kommentiert Dr. Sara Warneke, Geschäftsführerin der gfu Consumer & Home Electronics GmbH, folgendermaßen: „Nach einem durch die Pandemie geprägten starken zweiten Quartal 2020, in dem sich die Konsumenten deutlich mehr auf ihr Zuhause und dessen Ausstattung konzentriert hatten, ist ein Rückgang der Stückzahlen im zweiten Quartal 2021 nicht ungewöhnlich. Erfreulich ist, dass sich der Trend zu größeren und sehr gut ausgestatteten Fernsehgeräten fortgesetzt hat und somit das Umsatzvolumen sogar leicht angestiegen ist.“