Großes Black Friday Wochenende bei Saturn und Media Markt

Bereits seit einigen Tagen werben Media Markt und Saturn mit zahlreichen Rabatt-Angeboten. Jetzt findet die Sparaktion ihren Höhepunkt im Black Friday Wochenende.

Bereits seit dem 22. November locken Saturn und Media Markt ihre Kunden im Rahmen der sogenannten „Black Week“ mit reduzierten Preisen und Aktionsartikeln (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Das Angebot mündet nun in dem traditionellen Black Friday, den die beiden Händler allerdings gleich drei Tage, also das gesamte Wochenende lang feiern wollen, wie den Internetseiten zu entnehmen ist.

Zwar bietet etwa auch Amazon neben zahlreichen Online-Händlern zum Black Friday allerhand Rabatte, Saturn und Media Markt veranstalten den Black Friday allerdings nicht nur online, sondern auch in den einzelnen Filialen. Laut Seiteninformation sollen die Aktionsartikel auch dort ausreichend zur Verfügung stehen. In den Märkten können die Black Friday – Rabatte aufgrund der Öffnungszeiten aber natürlich nur bis Samstag genutzt werden.

Heimkino zu reduzierten Preisen

Zu den Black Friday – Deals von Media Markt und Saturn gehört beispielsweise der LG OLED55BX9LB OLED TV mit UHD 4K. Bei Media Markt ist das TV-Gerät für 973,83 Euro erhältlich. Saturn bietet die 65 Zoll – Alternative für 1555,78 Euro an. Der Preis ist damit laut Website um 44 Prozent gesenkt.

Wer seinen Fernseher in einen Smart TV verwandeln will, für den bieten die beiden Elektro-Händler zum Black Friday außerdem den Amazon Fire TV Stick an. Die 4K Variante ist für 29,23 Euro erhältlich. Der Preis deckt sich damit quasi mit dem Preis bei Amazon. Wer den Stick bei Saturn oder Media Markt kauft, bekommt zwei Monate lang ein Zattoo Ultimate Abo dazu.

Alle Gaming-Fans können sich im Rahmen des Black Friday außerdem die Playstation 4 für 329,52 Euro zulegen. Für 181,48 Euro bekommt man bei beiden Händlern unter anderem auch die Fritzbox 7590 von AVM.

Die Welle an Angeboten reißt übrigens auch nach Ablauf der Black Week am Samstag nicht ab, wie den Seiten der beiden Händler zu entnehmen ist. Dort findet sich auch jeweils eine Übersicht über alle Preise und Aktionsartikel. Am Montag steht mit dem „Cyber Monday“ bereits das nächste Shopping-Event bevor. Auch andere Händler wie Amazon ziehen hier nach.