Julia Krittian: MDR-Chefredakteurin wird Prommdirektorin beim HR

Nach den Landtagswahlen im Osten zieht es Julia Krittian, die Chefredakteurin beim MDR, weiter zum Hessischen Rundfunk. Der MDR muss sich auf die Suche nach einer Nachfolge begeben.

Julia Krittian, die Chefredakteurin beim Mitteldeutschen Rundfunk (MDR), wechselt innerhalb der ARD zum Hessischen Rundfunk (HR) und wird dort Programmdirektorin. Die 43-Jährige trete das Amt und die Nachfolge von Gabriele Holzner im November an, wie der öffentlich-rechtliche HR am Freitag in Frankfurt mitteilte. Die Amtszeit läuft über fünf Jahre. Holzner hört vorzeitig auf. Eigentlich hätte ihre Amtszeit noch bis 2026 gedauert.

Julia Krittian erhält großen Einfluss auf Entwicklung

Julia Krittian ist aktuell multimediale MDR-Chefredakteurin und Leiterin der Hauptredaktion „Information und Innovation“. Die Stelle wird nach MDR-Angaben ausgeschrieben. Vor ihrer Zeit als Chefredakteurin war sie Unternehmenssprecherin beim MDR. Davor war sie viele Jahre im ARD-Hauptstadtstudio als Korrespondentin tätig gewesen.

Zur Programmdirektion beim HR gehören alle Angebote – von Radiowellen über TV, Digitales bis HR-Bigband und –Sinfonieorchester. Direktoren in der ARD haben großen Einfluss auf die Entwicklung der Häuser, sie arbeiten gemeinsam mit den Intendantinnen und Intendanten. An der Spitze des HR steht seit Frühjahr 2022 Florian Hager. Beim Hessischen Rundfunk, der im ARD-Vergleich zu den mittelgroßen Anstalten zählt, gibt es zwei Direktorenposten. Neben dem Bereich Programmdirektion gibt es noch die Betriebsdirektion.